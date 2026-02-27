Resident Evil Requiem ha fatto il suo ingresso su Steam con numeri da capogiro, segnando un traguardo storico per l'intera saga di Capcom sulla piattaforma di Valve. Il lancio del nono capitolo principale della serie survival horror ha attirato una massa di giocatori senza precedenti per il franchise, confermando quanto l'interesse attorno a questo brand sia in costante crescita. Si tratta di un risultato che va ben oltre il semplice dato statistico: rappresenta una svolta nella percezione di Resident Evil come prodotto PC di primo piano, dopo anni in cui le versioni console facevano da traino principale alle vendite.

Al momento del lancio, 267.509 giocatori simultanei si sono collegati su Steam per esplorare le strade infernali di Raccoon City, stabilendo il nuovo record assoluto per il franchise su PC. Nelle ore successive, il dato si è assestato comunque su una media di oltre 230.000 concurrent players, un floor impressionante che testimonia la tenuta del titolo anche dopo il picco iniziale tipico di ogni grande release.

Per contestualizzare la portata di questo risultato, basta confrontarlo con i precedenti traguardi della saga: Resident Evil 4 Remake aveva toccato quota 168.191 giocatori simultanei al suo lancio nel marzo 2023, già considerato un ottimo debutto all'epoca. Ancora più indietro, Resident Evil 7 si era fermato a 106.631 nel 2021. La traiettoria è chiarissima: ogni nuovo capitolo amplia significativamente la base di utenti PC, con Requiem che supera RE4 Remake di quasi 100.000 unità al picco.

Va sottolineato che questi dati Steam rappresentano soltanto una porzione del pubblico totale. Resident Evil Requiem è disponibile anche su Epic Games Store per PC, oltre che sulle console Nintendo Switch 2, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Aggregando tutte le piattaforme, il numero complessivo di giocatori attivi nelle prime ore sarà certamente molto più elevato, rendendo questo lancio uno dei più grandi nella storia recente del survival horror.

Degno di nota anche il day one patch rilasciato per la versione Nintendo Switch 2, che ha già ricevuto attenzione dalla community portatile. Capcom ha dimostrato sensibilità verso tutte le piattaforme di lancio, assicurandosi che l'esperienza fosse ottimizzata sin dal day one su hardware molto diversi tra loro, dalla potenza di PS5 fino alla natura ibrida della nuova console Nintendo.

Con questi numeri di lancio, Capcom si trova ora in una posizione ottimale per spingere su contenuti post-lancio e monitorare la risposta della community alle scelte narrative di questo nono capitolo. L'interesse della scena competitiva e degli speedrunner — sempre attivissimi sui titoli Resident Evil — è già palpabile sui canali Twitch e YouTube, dove le prime run complete stanno accumulando visualizzazioni a ritmo sostenuto. I prossimi dati di vendita ufficiali daranno un quadro ancora più completo del successo commerciale di Resident Evil Requiem.