Rebellion acquista The Bitmap Brothers insieme a tutte le IP

Lo studio disviluppo indipendente Rebellion Developments, noto per la propria saga Sniper Elite, ha annunciato oggi l’acquisizione di The Bitmap Brothers la software house britannica fondata nel 1987 insieme a tutte le proprie proprietà intellettuali create nel tempo.

Fondato da Mike Montgomery, The Bitmap Brothers è uno studio di sviluppo noto per titoli come Xenon, Z: Steel Soldiers, Speedball e Chaos Engine. L’accordo stipulato prevede che Rebellion acquisisca l’intero portfolio di The Bitmap Brothers; il team dietro alla saga di Sniper Elite ha già rivelato i propri piani di portare i vecchi giochi su nuove piattaforme e creare nuovi titoli basati sulle licenze classiche appena acquisite.

“Siamo lieti di aggiungere le IP di The Bitmap Brothers al sempre crescente portfolio di Rebellion”, ha dichiarato il CEO e co-fondatore della software house Jason Kingsley. “I Bitmap Brothers sono famosi per aver realizzato fantastici giochi con uno stile inimitabile.”

Kingsley ha poi continuato dicendo “Conosciamo Mike Montgomery da molti anni e siamo onorati della fede e della fiducia che ha dimostrato in noi passandoci il testimone. Ci impegneremo per essere custodi vigili di uno dei grandi nomi dell’industria videoludica.” Cosa pensate di quest’ultimo acquisto fatto da Rebellion? Cosa vi aspettate dal futuro di questa software house? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.