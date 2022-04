Red Bull torna al Napoli Comicon. L’edizione del 2022 della fiera partenopea, dedicata al mondo dell’intrattenimento, vedrà come protagonista anche il brand degli Energy Drink, con due proposte decisamente importanti, dedicate ai giocatori e agli studi di sviluppo indipendenti italiani.

Come annunciato da Red Bull nel comunicato stampa ci saranno due proposte al Napoli Comicon 2022. La prima è Indie Forge, un innovativo progetto dedicato agli studi di sviluppo italiani. La prima edizione, targata 2020, ha visto Fortuna “Axel Fox” Imperatore trionfare sugli altri concorrenti con il suo Freud’s Bones – The Game e ora Red Bull è alla ricerca di nuovi studi di sviluppo italiani. “L’obiettivo della nuova edizione è offrire un supporto tangibile, tarato sulle reali necessità delle realtà che prenderanno parte all’iniziativa. Lo dimostra l’attività di comunicazione offerta ai vincitori da Red Bull, che comprenderà anche visibilità sui canali social della madrina del progetto, la player Red Bull Sara “Kurolily” Stefanizzi, e la presenza del partner BigRock, novità di questa edizione, che metterà invece a disposizione le competenze dei suoi migliori studenti nel campo della Computer Grafica”, si legge nel comunicato stampa. Le iscrizioni alla nuova Indie Forge si apriranno venerdì 22 aprile 2022, in concomitanza con l’apertura della fiera. Indie Forge sarà protagonista il 24 aprile alle ore 12:00, con tanto di canale che vedrà Sara Stefanizzi, Giorgio Catania (Developer Relations Manager di IIDEA) e Fortuna Imperatore. L’incontro sarà moderato dal giornalista di Fanpage.it Marco Paretti.

Oltre a Indie Forge, ci sarà presente anche uno spazio Gaming Ground. Questo spazio includerà 10 postazioni dedicate a F1 2021, con un torneo che metterà in palio l’esperienza di un simulatore di formula 1 sulla livrea di una monoposto Scuderia AlphaTauri. L’esperienza andrà anche oltre il videogioco, con tanto di monoposto Red Bull Racing (o almeno metà) per tutti i fan, che potranno misurarsi in un gioco di velocità e lavoro di squadra, sperimentando una simulazione di pit-stop.

Indie Forge però non si ferma. Il produttore ha infatti annunciato che nel corso dell’anno saranno disponibili ulteriori disponibili per il programma, concepito insieme ad IIDEA. Non ci resta che attendere maggiori informazioni per scoprire quando saranno annunciati tutti i prossimi step per portare uno dei giochi sviluppati in Italia al successo.