Red Dead Online Guida: la posizione di tutti gli accampamenti dei banditi

I nascondigli dei banditi in Red Dead Online sono uno dei luoghi più utili del gioco visto che vi permettono di guadagnare esperienza, denaro e non danneggiare in alcun modo il vostro Onore. Inoltre, sono il luogo migliore dove trovare delle mappe del tesoro che vi porteranno a una cassetta contenente una buona quantità di dollari e d’oro.

La cosa migliore, quindi, è viaggiare da un accampamento all’altro, eliminando i banditi. Ricordate che potete avere con voi solo una mappa del tesoro alla volta, quindi appena la ottenete andate subito a recuperare la cassetta nascosta (la potrete vedere quando siete vicini premendo L3 + R3). A quel punto, riprendete a viaggiare da un campo all’altro.

Qui sotto, vi riportiamo la lista dei luoghi da est a ovest dove trovare i nascondigli delle bande:

Willard’s Rest

Mossy Flats

Kamassa River

Lakay

West Bayou

Shady Belle

Radley’s Pasture

The Loft

Bacchus Station

Six Point Cabin

Colter

Ewing Basin

Grizzlies Mining

Hanging Dog Ranch

Cumberland Falls

Fort Riggs

Quaker’s Cove

Bear Claw

San Luis River NE

Pike’s Basin

Twin Rocks

Fort Mercer

Solomon’s Folly

Gaptooth Breach

Inoltre, vi lasciamo una mappa per aiutarvi nell’orientamento.

Ricordate che i nascondigli dei banditi riappaiono dopo un po’ di tempo, quindi potete tranquillamente tornarci più volte. Ovviamente viaggiare in gruppo, con la vostra Posse, rende più sicura e facile la ricerca. Diteci, siete già riusciti a ottenere qualche mappa del tesoro? Vi dedicherete a questa caccia all’uomo e all’oro?