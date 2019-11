Red Dead Redemption 2 su PC riceve un nuovo update, risolve i problemi con la CPU

Red Dead Redemption 2 è ormai disponibile su tutte le principali piattaforme; oltre che su console, l’avventura di Rockstar Games è arrivata ieri su Google Stadia, senza dimenticare ovviamente la versione PC, rilasciata all’inizio di novembre. Le ultime settimane non sono state semplicissime per il gioco, che ha sofferto a causa di vari bug e problemi tecnici, fortunatamente risolti pian piano dalle varie patch. Proprio a questo riguardo, gli sviluppatori hanno da poco rilasciato un nuovo update.

L’aggiornamento delle versione PC di Red Dead Redemption 2 pesa circa 2.9 GB e mira a eliminare un problema legato alle CPU da 4 core e da 6 core. Inoltre, la patch risolve una serie di problemi che portavano a crash casuali del gioco. Anche l’errore “Red Dead Redemption 2 è stato chiuso inaspettatamente” è stato risolto.

Questa patch, più precisamente, va anche a risolvere i problemi che vi avevamo segnalato pochi giorni fa; come forse ricorderete, giocando ad un frame rate più elevato il personaggio, Arthur, perdeva peso più rapidamente del previsto, andando a modificare sostanzialmente il funzionamento di una delle meccaniche di gioco. Anche le condizioni climatiche cambiavano più rapidamente del normale. Fortunatamente la patch ha risolto.

È importante però notare che l’aggiornamento resetterà le impostazioni grafiche di Red Dead Redemption 2: sarà quindi necessario reimpostarle manualmente alla successiva esecuzione del gioco; per tutti coloro i quali utilizzano impostazioni personalizzate, invece di un preset, non sarà piacevole. Riteniamo però che sia un piccolo prezzo da pagare per avere finalmente un gioco funzionante. Ovviamente, la patch sarà scaricata in automatico dall’Epic Games Store o dal Rockstar Games Launcher al prossimo avvio.

Diteci, cosa ne pensate della versione PC di Red Dead Redemption 2? Vi sta convincendo? Se volete sapere cosa succede a impostare tutti i setting al valore minimo, potete vederlo in video nel nostro articolo dedicato.