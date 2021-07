Red Dead Redemption 2 tra i nuovi giochi del PlayStation Now: la lista completa

Red Dead Redemption 2 sarà uno dei nuovi giochi della line-up di luglio di PlayStation Now. L’annuncio è stato diramato direttamente da Sony, prima con tweet e successivamente con un lungo post sul Blog PlayStation, dove vengono analizzati i vari giochi che mano a mano si aggiungono al servizio della casa giapponese. In realtà, oltre al capolavoro di Rockstar Games, sono presenti altri tripla A decisamente interessanti che sapranno strizzare l’occhio a diversi giocatori.

Red Dead Redemption 2 (2018)

Come si può notare dall’annuncio, Red Dead Redemption 2 è accompagnato da almeno altri due giochi di spessore, che hanno anche il surplus di essere a tutti gli effetti dei giochi esclusiva Sony. Parliamo ovviamente di Nioh 2, di Team Ninja e pubblicato da Koei Tecmo, che porta i giocatori nella violenta era Sengoku giapponese e God of War, che invece porta i giocatori nelle terre norrene con un Kratos radicalmente cambiato rispetto al passato, in compagnia di suo figlio Atreus. Esperienze di gioco diverse ma comunque molto convincenti, anche per quanto riguarda i giudizi del pubblico e della critica.

Anche altri giochi si affacciano al servizio. Oltre ai tripla A come appunto Red Dead Redemption 2 e God of War troviamo Judgment, sviluppato dal team dietro la serie di Yakuza (già in procinto di pubblicare il sequel), Moving Out, un folle videogioco dominato dalla fisica a tema traslochi e il gioco ufficiale delle Olimpiadi di Tokyo 2020, ovvero Olympic Games Tokyo 2020. A chiudere la line-up è presente invece Nascar Heat 5, forse il gioco più debole per quanto riguarda l’Europa, almeno a livello di appeal considerato anche lo sport trattato.

New PlayStation Now games for July include Red Dead Redemption 2, Nioh 2, and Judgment. Full details: https://t.co/42IfJU7CN7 pic.twitter.com/WgQT3DJHgs — PlayStation (@PlayStation) July 5, 2021

Tra God of War, Nioh 2, Red Dead Redemption 2 e piacevoli sorprese come Moving Out (e ben due sportivi) questa line-up sembra decisamente solita. Speriamo che ad agosto Sony riesca ad arricchire il catalogo di PlayStation Now con una serie di giochi decisamente all’altezza della line-up di questo mese.