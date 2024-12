The Elder Scrolls: Oblivion, il remake potrebbe venire annunciato presto

Il remake di The Elder Scrolls 4: Oblivion potrebbe essere annunciato il prossimo mese durante un evento Xbox Developer Direct, secondo quanto rivelato dal leaker Extas1s. La presentazione del gioco, sviluppato da Virtuos utilizzando l'Unreal Engine 5, sarebbe prevista per gennaio, con un possibile lancio nel 2025.

Questa notizia riaccende l'interesse dei fan per uno dei capitoli più amati della saga di The Elder Scrolls, offrendo la possibilità di rivivere l'avventura di Oblivion con una veste grafica completamente rinnovata.

The Elder Scrolls IV: Oblivion è un gioco del 2006, uscito originariamente solo su PC e Xbox 360, arrivando successivamente anche su PlayStation 3. Si tratta di uno dei giochi del franchise più amati, anche grazie alla meravigliosa ambientazione di Cyrodill. Tra una storia interessante e bellissime quest è riuscito a rimanere nel cuore di milioni di giocatori.

Le prime voci su un possibile remake di Oblivion erano emerse durante l'indagine della FTC sull'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. I documenti emersi all'epoca indicavano un'uscita prevista per l'anno fiscale 2022, ipotesi poi non concretizzatasi. Da allora, né Microsoft né Bethesda hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sul progetto.

Se confermato, l'annuncio del remake di Oblivion potrebbe rappresentare un importante tassello nella strategia di Xbox per il 2024 (e aggiungersi a The Outer Worlds 2, Fable, Avowed, DOOM The Dark Ages e South of the Midnight), offrendo ai giocatori un'esperienza certamente un po' nostalgica ma tecnicamente più avanzata. Tuttavia, è importante sottolineare che al momento si tratta solo di rumor non confermati, e sarà necessario attendere comunicazioni ufficiali per avere certezze sul progetto.

Certo, l'eventuale uscita di un remake di Oblivion nel 2025 potrebbe sicuramente fare molto piacere agli appassionati di videogiochi di ruolo, riaccendendo l'interesse per la serie The Elder Scrolls e potenzialmente aumentando l'interesse in vista dell'arrivo di The Elder Scrolls VI previsto tra il 2026 e il 2028.