Resident Evil 3 Remake: data di uscita indicata da un negozio inglese?

Con l’avvicinarsi dei The Game Awards 2019 e l’annuncio “improvviso” dell’ultimo State of Play dell’anno, i rumor su vari nuovi giochi hanno imperversato negli ultimi giorni. Il principale protagonista delle voci di corridoio è stato Resident Evil 3 Remake, l’attesissimo e assolutamente non confermato gioco di Capcom. Oramai considerato un segreto di Pulcinella, il survival horror è stato messo in pre-vendita da un negozio online inglese.

La parte più interessante, però, è che il sito ha anche fissato una data di uscita: 31 marzo 2020. Quanto è credibile? Per iniziare, per quanto l’annuncio del gioco sia atteso per domani, agli State of Play, è improbabile che questo specifico negozio abbia accesso in esclusiva a una precisa data di uscita: escludiamo quindi la possibilità che sia esattamente il 31 marzo, soprattutto considerando che è un martedì, giorno atipico per una release importante come Resident Evil 3 Remake.

Il 31 marzo 2020 simboleggia piuttosto la fine dell’anno fiscale 2019/2020. Tendenzialmente molti giochi escono a marzo, ogni anno, proprio perché le società vogliono piazzare le vendite all’interno dell’anno fiscale in corso, così da gonfiare i guadagni. Ciò che afferma il sito, in sostanza, è che Capcom ha intenzione di rilasciare il gioco entro la fine dell’anno fiscale.

È possibile? Sì. È altamente probabile? Onestamente non metteremmo la mano mano sul fuoco. Per iniziare, sempre presupponendo un annuncio nella giornata di domani, Capcom avrebbe meno di quattro mesi per pubblicizzare il gioco; in passato è capitato che certi giochi venissero annunciati e rilasciati in un breve periodo (pensiamo a Fallout 4) ma in questo caso i tempi sembrano troppo stretti. Inoltre, Resident Evil 3 Remake arriverebbe a circa un anno di distanza dal secondo capitolo: per quanto l’opera possa riciclare asset e intere ambientazioni dal precedente gioco, si tratterebbe di un periodo di sviluppo veramente breve.

Pare quindi difficile che il gioco sia già in uscita, ma l’industria dei videogame sa sorprendere. Per ora è tutto un insieme di rumor e speculazioni: potremo scoprire la verità, probabilmente, domani. Diteci, voi cosa sperate?