Resident Evil 3 Remake: sarà presente una modalità assistita

Mancano ormai poco più di due mesi dall’uscita di Resident Evil 3 Remake, il nuovo titolo targato Capcom della celebre saga horror, ma già dalla giornata di ieri si sono scoperte diverse indiscrezioni a riguardo. Vi abbiamo già parlato di un rilascio di una demo giocabile come è già successo con il secondo remake, ma non sappiamo ancora se sarà strutturata a “one shot” ma sopratutto quando uscirà. In queste ore, invece, il sito PlayStation Blog ha ufficializzato la presenza della modalità assistita.

Tale modalità permetterà ai giocatori di godersi il titolo con più tranquillità. Potranno contare sulla rigenerazione della salute, nemici più deboli, un maggior numero di munizioni e su un potente fucile d’assalto, così da rendere relativamente più semplice l’avventura. Per chi ha giocato al capitolo originale sulla vecchia PS1 sa bene che questa era presente una modalità a difficoltà minore molto simile a questa. La presenza del fucile d’assalto ad iniziato gioco sicuramente faciliterà ogni scontro contro gli zombie ed il temibile Nemesis che ci inseguirà per tutta la campagna.

Nonostante la presenza della modalità assistita, gli sviluppatori non hanno ancora fatto presente se ci sarà una mira assistita come succedeva con Resident Evil 2 Remake, ma presumiamo che verrà proposta anche qui per facilitare ulteriormente l’avventura. Ricordiamo infine che Resident Evil 3 Remake uscirà il prossimo 3 aprile ed includerà anche una inedita modalità online: Resident Evil REsistance una sfida a più giocatori in cui dovremmo cooperare a vicenda contro svariati nemici comandati da un altro giocatore. Molto simile ai vari giochi di questo tipo come Dead By Daylight o Friday the 13th.

In attesa di ulteriori novità riguardanti la demo di Resident Evil 3 Remake e tutte le nuove caratteristiche del titolo targato Capcom, vi invitiamo a seguire le nostre pagine. Cosa ne pensate di questa modalità? Pensate che possa facilitare l’avventura per tutti quelli che non vogliono avere particolari problemi a Racoon City? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.