Resident Evil 4 Remake è reale, arriva una conferma ufficiale

Come un fulmine a ciel sereno, l’attore D.C. Douglas ha rivelato al mondo che Resident Evil 4 Remake è in sviluppo. I retroscena della faccenda sono molto interessanti, perché l’uomo ha spiegato che star dando le sue fattezze per la realizzazione del personaggio di Albert Wesker, antagonista del gioco, svelando anche un artwork inedito che lo mostra nel suo look di Separate Ways. Curioso è che l’attore abbia palesemente rotto un NDA firmato con Capcom, dato che lui stesso ha ammesso di averlo fatto.

Chiaramente la compagnia non prenderà positivamente quanto accaduto, ma per il momento non ha ancora preso alcuna posizione ufficiale. A questo punto, è difficile credere che l’attore D.C. Douglas abbia mentito o preso in giro la community, soprattutto se considerato il rischio che corre. Negli scorsi mesi si è parlato spesso del possibile sviluppo di Resident Evil 4 Remake, sebbene non ci fossero ancora conferme di alcun tipo.

Douglas ha spiegato di aver inviato l’artwork a un suo contatto, chiedendo esplicitamente di non condividerlo con nessuno in quanto avrebbe potuto ricevere una denuncia da parte di Capcom. Peccato però che tutto sia trapelato online, e che adesso l’attore rischia davvero molto per quanto avvenuto. Cerchiamo comunque di prendere questa notizia con le pinze finché non giunga l’annuncio ufficiale da parte del publisher, sebbene sia letteralmente l’unica cosa che manca per confermare l’esistenza di Resident Evil 4 Remake.

Capcom stessa ha dimostrato di credere ancora tanto nel suo titolo storico, pubblicando sul visore VR Quest 2 una versione completamente in realtà virtuale dell’amatissimo titolo, ottenendo una buona dose di opinioni positive in merito. Restiamo quindi in attesa di una conferma ufficiale, che potrebbe essere ormai dietro l’angolo. Però fateci sapere cosa ne pensate, e soprattutto cosa vi aspettate dal remake di Resident Evil 4, commentando in calce.