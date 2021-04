Resident Evil 4 VR annunciato per Oculus Quest 2

Proprio nella nottata di ieri si è tenuto il Resident Evil Showcase un evento dedicato principalmente all’ottavo capitolo della serie in arrivo il prossimo 7 maggio su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia. Come abbiamo potuto vedere Resident Evil Village non è stato l’unico protagonista dello show ma, per festeggiare i 25 anni del brand, è stato presentato Resident Evil 4 VR per Oculus Quest 2.

Durante l’evento infatti è stato presentato un trailer abbastanza dettagliato del progetto, con l’obiettivo di portare l’intera serie nel mondo della realtà virtuale. Sperimentato e successivamente acclamato con Resident Evil 7, anche Resident Evil 4 VR vuole fare il salto di qualità, con un gameplay certamente da testare per bene ma che promette sicuramente tante ore di sano divertimento.

Rilasciato nell’ormai lontano 2005, Resident Evil 4 diventò nel giro di poco tempo un vero e proprio capolavoro ridimensionando il genere dei survival horror. Per molti però questo fu il capitolo che fece cambiare strada all’intera saga, con sequel successivi non certamente all’altezza. In ogni caso RE4 è riuscito nel suo a influenzare le produzioni più moderne, lasciando il segno nell’industria videoludica. La versione VR permetterà di rivivere gli eventi più importanti narrati nell’avventura con protagonista il nostro amato Leon.

Il prossimo 22 aprile verranno rivelate novità ancora più succose per tutti coloro che sono rimasti impressionati e non vedono l’ora di metterci le mani sopra, quindi rimanete sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire gli eventuali dettagli su Resident Evil 4 VR. Per il resto, durante lo show Resident Evil Village è stato certamente il protagonista con alcuni sprazzi di gameplay che hanno certamente impressionato. Proprio ieri Game Informer avrebbe confermato la possibilità di preparare pietanze per il nostro Ethan, il quale potrà cacciare diversi animali situati nel villaggio. Potenzialmente questo ottavo capitolo potrebbe rivelarsi davvero immenso, come promesso del resto dalla stessa Capcom.