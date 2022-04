Non è la prima volta che assistiamo a veri e propri tributi d’amore verso la storica saga di Resident Evil. Il franchise Capcom è ancora oggi uno dei più seguiti, e tra capitoli principali e vari spin-off di ogni tipo la saga videoludica è presto diventata sempre più densa di contenuti e nuove storie da scoprire. Anche i fan, però, hanno ormai cominciato a realizzare opere e mod molto interessanti, e proprio una di queste sta attirando le attenzioni di moltissimi appassionati.

Giusto qualche mese fa, un appassionato della saga survival horror di Capcom, conosciuto in rete come ‘PerroAutonomo’, aveva annunciato di essere al lavoro su un particolare remake fan-made che trasformava il primo iconico capitolo del brand in un gioco in prima persona. In tempi moderni siamo ben abituati a vedere la saga da questa diversa prospettiva grazie agli ultimi due capitoli principali, ma come si comporterebbe da questo punto di vista il titolo che ha dato i natali al franchise?

Sebbene il progetto fan-made sia tutt’altro che completo, questo appassionato ha voluto rilasciare una versione beta del remake in prima persona gratuitamente per tutti. Come possiamo vedere anche da un video gameplay pubblicato su YouTube, questa prima versione del remake è già piuttosto corposa, e permette ai più curiosi di godere di un’esperienza abbastanza longeva dalla durata di un’oretta.

Il passaggio alla prima persona per la saga di Resident Evil ha prima stranito i fan più duri e puri del franchise, ma man mano ci siamo abituati alla nuova prospettiva data da Capcom, tanto che alcuni appassionati stanno immaginando i capitoli più classici in prima persona. Se siete curiosi di provare questo remake fan-made, lo potete scaricare gratuitamente a questo indirizzo.