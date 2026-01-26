Avatar di Ospite CPU Guru #770 0
0
Grace sembra proprio tosta, finalmente un personaggio che trema davvero
Avatar di Ospite Mod Spy #130 0
0
aspetta ma i puzzle sono troppo facili? io volevo roba complessa tipo i vecchi RE
Avatar di Ospite Web Mage #583 0
0
leon con l'accetta ahaha
Avatar di Ospite React Scout #683 0
0
Boh io spero solo che non sia corto come gli ultimi, tre ore di anteprima mi han fatto venire ancora più ansia per febbraio
