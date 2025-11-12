Su Amazon è disponibile in pre-ordine Resident Evil Requiem Steelbook Deluxe Edition per PlayStation 5 al prezzo di 94,99€. Questa nuova era del survival horror vi porterà a scoprire la verità dietro l'incidente di Raccoon City, nei panni dell'analista FBI Grace Ashcroft. Acquistate ora la Steelbook Deluxe Edition a 94,99€ e riceverete il costume bonus Grace: Apocalisse. Un'esperienza che unisce tecnologia all'avanguardia e tensione opprimente.

Resident Evil Requiem, chi dovrebbe acquistarla?

La Steelbook Deluxe Edition di Resident Evil Requiem per PlayStation 5 è l'acquisto ideale per gli appassionati di survival horror che cercano un'esperienza coinvolgente e tecnologicamente avanzata. Questa edizione da collezione si rivolge particolarmente ai fan storici della saga che desiderano approfondire la verità dietro l'incidente di Raccoon City, uno degli eventi più iconici della serie. Se amate le storie complesse con personaggi ben caratterizzati come Grace Ashcroft, un'analista FBI tormentata dal passato, e apprezzate il connubio tra tensione psicologica e gameplay immersivo, questa è l'occasione perfetta per vivere un'avventura che promette di ridefinire il genere.

Il prodotto soddisfa le esigenze di chi vuole possedere una versione da collezione premium con contenuti esclusivi, incluso il costume bonus Grace: Apocalisse disponibile con il pre-order. È perfetto per i giocatori che ricercano atmosfere opprimenti e il brivido costante di eludere la morte, elementi che caratterizzano questa nuova era del survival horror prevista per il 2026. La Steelbook Deluxe Edition rappresenta inoltre un acquisto strategico per i collezionisti che desiderano arricchire la propria libreria con un'edizione fisica di prestigio, destinata a diventare un pezzo pregiato per tutti gli amanti del genere horror videoludico.

Resident Evil Requiem Steelbook Deluxe Edition per PlayStation 5 vi porta nel cuore di un survival horror di nuova generazione. Nei panni dell'analista FBI Grace Ashcroft, investigherete su una morte misteriosa in un hotel abbandonato, lo stesso dove vostra madre morì anni prima. Tecnologia avanzata e gameplay immersivo si fondono per creare un'esperienza terrificante che svela la verità dietro il disastro di Raccoon City.

