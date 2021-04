Resident Evil: rimandato gioco di prossima uscita, ecco quando uscirà

Sappiamo benissimo che in questo periodo, appena si sente parlare di qualche rinvio videoludico, i fan cominciano a perdere qualche battito. In queste ore Capcom ha sì rinviato un Resident Evil, ma no, non si tratta dell’attesissimo e ormai prossimo all’uscita Village. Il titolo rinviato dalla compagnia di Osaka è invece Re:Verse, l’esperienza online che mischia un po’ tutti i personaggi appartenenti all’universo survival horror costruito negli anni da Capcom.

Resident Evil Re:Verse è fin da subito stato presentato come un titolo celebrativo per i 25 anni della serie. L’obbiettivo di Capcom sembrava essere quello di rilasciare Re:Verse insieme a Village il prossimo 7 maggio, con i possessori di una copia del prossimo gioco principale della saga che avrebbero avuto accesso gratuitamente anche all’esperienza online. Stando ad un portavoce di Capcom, però, la finestra di lancio di Re:Verse in realtà non era mai stata comunicata.

Resident Evil Village, quindi, uscirà da solo il prossimo 7 maggio, senza Re:Verse ad accompagnarlo. Lo stesso portavoce di Capcom ha dichiarato alla redazione di VGC che il gioco multiplayer online vedrà la luce nel corso della prossima estate. Lo scorso aprile Capcom aveva proposto ben tre test alpha dedicati proprio a Re:Verse, e nei quali sono sorti alcuni problemi tecnici. È probabile, quindi, che il team di sviluppo voglia prima limare tutti i dettagli per proporre ai fan un’esperienza online di qualità.

Re:Verse vede i giocatori controllare alcuni dei personaggi più iconici apparsi nella saga di Resident Evil, ognuno con armi e abilità uniche. La modalità di gioco propone un deathmatch abbastanza classico dai 4 ai 6 giocatori della durata di cinque minuti. Per avere la meglio, i giocatori dovranno raccogliere campioni di virus disseminati sulla mappa per aumentare il danno e la precisione.