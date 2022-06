Annunciato nei primi mesi di questo 2022, Return to Monkey Island è uno dei giochi più attesi dai fan della serie. Nonostante alcune critiche in merito allo stile grafico che hanno spinto Ron Gilbert (game designer e creatore del franchise) a prendersi una pausa dal suo blog, siamo sicuri che alla fine in tanti daranno una chance al nuovo capitolo con protagonista Guybrush Threepwood. In attesa di scoprire maggiori informazioni sul gioco, è lo stesso Gilbert a svelare qualche retroscena dello sviluppo su Twitter, come ad esempio il mistero dei tre pirati della cover del primo capitolo della serie.

Il tribunale di un'isola ancora sconosciuta

Se siete amanti di Monkey Island, beh, saprete già che sulla cover del primo capitolo oltre ad Elaine e Guybrush compaiono anche tre pirati mai inseriti nella versione finale. Ora tutto ciò sta per cambiare. Come annunciato da Gilbert, infatti, Return to Monkey Island includerà anche quei tre personaggi mai apparsi prima. “Vi svelo un aneddoto divertente: questi tre pirati compaiono nel nuovo gioco. Ero così infastidito dalla loro presenza in copertina che ho dovuto per forza inserirli”, le parole di Gilbert affidate al suo profilo Twitter.

Che ruolo avranno i tre pirati è solo una delle mille domande nella testa dei fan. I giocatori infatti non sanno ancora cosa aspettarsi da Return to Monkey Island. Del gioco non si conosce praticamente nulla: dalla data di uscita fino alla storia, passando per le piattaforme di destinazione. Il nuovo titolo con protagonista Guybrush Threepwood è infatti avvolto da una nube di mistero e speriamo che si possa dipanare il prima possibile, magari proprio durante il Devolver Digital Direct del 2022.

Fun fact: These three Pirates appear in #ReturnToMonkeyIsland. I was so troubled by them on the cover that I had to put them in the new game. pic.twitter.com/NsA6Of0GnB — Ron Gilbert (@grumpygamer) June 3, 2022

Return to Monkey Island è previsto per il 2022. Il gioco è sviluppato da Terrible Toybox, il nuovo studio di sviluppo di Ron Gilbert, in collaborazione con Lucasfilm Games, e sarà pubblicato da Devolver Digital.