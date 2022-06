Nonostante all’appello manchino ancora Ubisoft e Nintendo, gli appuntamenti estivi dedicati ai videogiochi continuano ad arricchirsi di importanti incontri. Giusto nella giornata odierna, infatti, Devolver Digital ha annunciato il suo nuovo showcase. Esattamente come lo State of Play di ieri, anche l’appuntamento con il publisher dei giochi indipendenti più conosciuto al mondo farà parte della Summer Game Fest, evento che fa da contenitore per tutti gli annunci del periodo estivo.

Partiamo, ovviamente, dalla data. Lo showcase di Devolver Digital si terrà il 9 giugno 2022 allo scoccare della mezzanotte italiana (quando da noi sarà iniziato dunque il 10 giugno). L’annuncio è arrivato, come da tradizione del publisher ed editore (ovvero in tono completamente ironico) con tanto di teaser trailer al limite della follia.

Cosa verrà mostrato durante il Devolver Digital Direct 2022? Al momento ancora non lo sappiamo. Il publisher ed editore statunitense potrebbe però presentare nuovi prodotti ancora non annunciati e fornire un aggiornamento su qualche titolo ancora in fase di sviluppo e di cui si conosce davvero poco. Attenzione però a Hotel Barcellona: il gioco horror di SUDA51 e Sweary è infatti ancora lontano dal presentarsi ufficialmente e forse, dopo anni di sviluppo, questo show potrebbe essere l’occasione giusta per vederlo in azione.

Infine, come sarà possibile seguire l’evento? Beh, come già dichiarato, il nuovo Direct di Devolver Digital farà parte della Summer Game Fest. La diretta streaming sarà disponibile praticamente su tutti i canali social della società, tra cui ovviamente Twitch. Se per caso vi siete persi qualche appuntamento, non vi preoccupate: a questo indirizzo è presente il recap completo di tutti gli appuntamenti e tutte le conferenze che si terranno da giugno ad agosto 2022 in sostituzione dell’E3 di Los Angeles. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.