Returnal: lasciare PS5 in rest mode è un rischio, patch in arrivo

Il parco esclusive di PS5 si allarga sempre di più: l’uscita di Returnal annovera l’ennesima pubblicazione di un’esclusiva più che apprezzata da critica ed utenza, grazie all’ottimo lavoro svolto dal team di Housemarque. Ciononostante, tutti i titoli odierni necessitano di aggiornamenti costanti, ottimi titoli inclusi. Oggi, arriverà una nuova patch per il roguelike di PlayStation e la modalità riposo potrebbe farvi perdere i progressi della vostra ultima run. Senza indugiare in ulteriori chiacchiere, approfondiamo insieme l’argomento, in modo da evitare spiacevoli sorprese.

Come tutti ben sanno, in Returnal (qui la nostra recensione) non esistono dei checkpoint: chiudere il gioco o spegnere la console, significa riavviare da capo un ciclo. L’unico modo per prevenire un’eventuale perdita dei progressi, alternativo a ore di gioco continuative, è quello di lasciare PS5 in modalità riposo (come suggerito dal pop-up all’inizio del gioco). Con l’arrivo della nuova patch, oggi 5 maggio 2021 alle 21:00 italiane, però, lasciare la vostra console in rest mode vi farà perdere i vostri progressi attuali. Per prevenire questa problematica, dovrete disattivare gli aggiornamenti automatici in modalità riposo.

Housemarque sembra intenzionata ad ascoltare le esigenze della community, ma sarà mai possibile vedere all’interno del gioco un’opzione di salvataggio? Per restare aggiornati a riguardo, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division.

Ecco qui di seguito una breve descrizione di Returnal, di cui vi invitiamo a visionare la nostra guida completa: “Dopo un atterraggio d’emergenza su un pianeta alieno in continuo mutamento, Selene deve combattere con ogni energia per sopravvivere. Ripetutamente sconfitta, ogni volta è costretta a ricominciare il suo viaggio dal principio.In questo sparatutto roguelike, il pianeta e il tuo equipaggiamento cambiano a ogni nuovo ciclo, costringendoti ad adattare lo stile di gioco e ad affrontare sfide sempre diverse“.