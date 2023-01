Continuano i problemi di sicurezza informatica nel mondo dei videogiochi. Dopo le vulnerabilità dei giochi FromSoftware e quelle di GTA Online, anche Riot Games ha subito un pesante attacco informatico, che sta producendo dei seri danni a livello di aggiornamenti dei suoi giochi. Un attacco scaturito da una vulnerabilità informatica, che sta spingendo il team di sviluppo a correre ai ripari, per evitare che possa ripresentarsi anche in futuro questa situazione.

Riot Games ha annunciato di aver subito un attacco hacker la scorsa settimana. “Non abbiamo delle risposte chiare al momento, ma non ci sarebbero indicazioni di un furto di dati personali dei nostri utenti”, le parole del team di sviluppo. Purtroppo però questo attacco ha portato il team di sviluppo ha dover rimandare le varie patch dei giochi.

“Sfortunatamente, questo ha temporaneamente affetto la nostra abilità di pubblicare dei contenuti (per i nostri giochi, ndr). Mentre i nostri team stanno lavorando duramente su un fix, ci aspettiamo che questo evento possa impattare sulle nostre prossime patch”, le parole del team di sviluppo dichiarate su Twitter. L’attacco hacker non è arrivato al momento giusto per Riot Games, soprattutto considerando i nuovi licenziamenti in vista.

Unfortunately, this has temporarily affected our ability to release content. While our teams are working hard on a fix, we expect this to impact our upcoming patch cadence across multiple games. — Riot Games (@riotgames) January 20, 2023

La buona notizia è sicuramente il mancato furto dei dati personali degli utenti di Riot Games. Sempre più spesso gli attacchi informatici mirano proprio a rubare informazioni essenziali, come per esempio dati di borsellini elettronici e metodi di pagamento, indirizzi mail e numeri di telefono. Se davvero il team di sviluppo è certo che nessuna di queste informazioni sia attualmente in possesso da parte del gruppo che ha guidato l’attacco, allora possiamo tirare un sospiro di sollievo. A patto, ovviamente, che la software house torni a lavorare immediatamente sulla sua sicurezza, per il bene di tutti, giocatori e non.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube.