Prezzo PICCOLISSIMO su questo controller per Switch! Lo paghi soli 21€

Se cercate un controller dalla forma classica da usare con Nintendo Switch, abbiamo quello che fa per voi: questo modello di Diswoe al momento è disponibile su Amazon a soli €20,99, decisamente meno rispetto al tipico prezzo di €35,99. Il risparmio è assicurato dal doppio sconto attualmente presente sul prodotto: oltre allo sconto del 22% già applicato, attivando il coupon avrete un altro sconto del 25%.

Controller Diswoe per Nintendo Switch, chi dovrebbe acquistarlo?

Il controller Diswoe per Switch è perfetto per chi vuole godersi titoli come Zelda e Mario Kart usando un pad classico, anziché gli iconici joycon. È compatibile con Switch, Switch Lite, Switch OLED e anche PC Windows (tramite cavo), quindi potete usarlo non solo sulle console Nintendo di ultima generazione, ma anche sui vostri giochi PC preferiti. Tra le varie caratteristiche vale la pena sottolineare la vibrazione regolabile, che permette di personalizzare la risposta tattile del controller.

A bordo del controller troviamo anche un sensore giroscopico a 6 assi e una batteria ricaricabile che assicura fino a 10 ore di autonomia in gioco, permettendovi così di affrontare anche le sessioni più lunghe senza preoccupazioni. Le impugnatura sono rivestite in gomma e assicurano la massima presa in tutte le situazioni.

Il controller Diswoe è un acquisto da non farsi sfuggire al prezzo scontatissimo di €20,99. Ha un layout ergonomico ideale per qualsiasi gioco, caratteristiche di buon livello e un costo davvero piccolissimo. Insomma, è un vero e proprio must-have per tutti i possessori di Nintendo Switch!

