Steam, con questo metodo potreste risparmiare un bel po' di soldi nel tempo

Sembra proprio che un nuovo trend stia emergendo su Steam. Sarebbero infatti aumentati di molto il numero dei bundle che offrono sconti personalizzati agli utenti in base ai giochi già presenti nelle loro librerie.

Ovviamente i bundle su Steam non sono una novità, ma negli ultimi mesi si è registrato un netto incremento di queste offerte, soprattutto per titoli indie simili tra loro. Il vero vantaggio sta nel fatto che gli utenti non sono obbligati ad acquistare l'intero pacchetto, ma possono beneficiare di sconti sui singoli giochi non ancora posseduti. Questo meccanismo sta alimentando una sorta di "dipendenza da acquisti" tra i giocatori PC, sempre alla ricerca di nuovi titoli da aggiungere alle proprie librerie digitali già ben fornite.

Steam tiene conto dei giochi già presenti nella libreria dell'utente quando propone un bundle, applicando uno sconto ulteriore oltre a quello previsto per l'acquisto in blocco. Ad esempio, l'autore dell'articolo di DigitalTrends ha potuto acquistare la Castlevania Dominus Collection a 18$ anziché 20$ (che però era già scontata del 20%) grazie al fatto di possedere già Dead Cells e il relativo DLC inclusi nel bundle.

Il vantaggio diventa ancora più evidente quando un gioco è presente in diversi bundle contemporaneamente, permettendo di "accumulare" gli sconti. L'autore cita come esempio Selaco, uno shooter in stile retrò presente in tre diversi pacchetti con altri titoli simili.

Oltre al risparmio economico, i bundle stanno diventando un modo per scoprire nuovi titoli potenzialmente interessanti. L'autore racconta di aver conosciuto Echo Point Nova, definito "uno degli sparatutto in prima persona più innovativi degli ultimi dieci anni", proprio grazie a un bundle che lo includeva insieme a Selaco.

Sebbene i bundle siano più frequenti per i giochi indie, anche titoli più importanti vengono talvolta proposti in pacchetti. Per esempio, viene citato un bundle che include Metaphor: ReFantazio e Persona 5 Royal, permettendo di ottenere uno sconto su uno dei due possedendo già l'altro. Se dovesse diventare più frequente, capite bene che il vantaggio economico diventa subito evidente.

Purtroppo Steam non offre un modo semplice per visualizzare tutti i bundle disponibili. L'autore suggerisce di aggiungere liberamente giochi alla propria lista dei desideri, anche se solo vagamente interessanti. La lista dei desideri mostra infatti il prezzo più basso disponibile per ciascun titolo, inclusi eventuali sconti derivanti da bundle.

Sebbene i bundle di videogiochi per PC non siano una novità assoluta, negli ultimi mesi si è registrato un netto aumento di pacchetti qualitativamente migliori, soprattutto focalizzati su publisher e sviluppatori simili tra loro. Quindi, tenete sempre d'occhio le offerte, perché sia mai che possa capitare un bundle allettante che vi possa permettere di risparmiare molti soldi.

Insomma, possiamo certamente dire che questa strategia sta portando molti giocatori ad ampliare notevolmente le proprie librerie Steam in tempi relativamente brevi, approfittando dei piccoli sconti cumulativi offerti dai vari bundle. Tra questo, i titoli gratuiti su Epic Games e Prime, oltre al Game Pass, sottolineano ancora una volta come il PC sia, ad oggi, la piattaforma più conveniente in assoluto.