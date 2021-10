Roblox contro il romanticismo, vietati baci e appuntamenti

La community di Roblox ha registrato una serie di numeri incredibili nell’ultimo anno, complice anche la pandemia. Non sono dunque mancati aggiornamenti ai Termini di utilizzo, ovvero quella sorta di contratto virtuale stipulato tra l’utente e il proprietario della piattaforma, che ne regolamenta l’utilizzo. L’ultimo aggiornamento della piattaforma ha però vietato una serie di comportamenti a prima vista completamente inoffensivi.

Di solito i TOS (appunto i Terms of Service) servono per evitare utilizzi scorretti di una piattaforma o di un servizio. Pensiamo ad esempio ai cheater, oppure a chi mette in atto comportamenti scorretti e violenti verso un altro utente. Nel caso di Roblox però non c’entra nulla il cyberbullismo o l’utilizzo di trucchi, tutt’altro. L’ultimo update ai TOS infatti riguardano i gesti romantici, come ad esempio baciarsi o tenersi per mano. Nel dettaglio, l’update riguardare le “romantic gestures”, ovvero quei gesti romantici in cui rientrano anche gli appuntamenti. Purtroppo non ci è dato sapere i motivi dietro questo aggiornamento ma la community ovviamente non l’ha presa bene, scagliandosi contro questo update e prendendola decisamente a ridere, ma non solo.

Tra il serio e il faceto, infatti, sono diversi gli utenti online che partecipano o giocano regolarmente a Roblox a criticare questo aggiornamento. “Infrangerò tutte queste regole stupide in un singolo streaming”, le parole del popolare streamer Twitch Quackity. Altri post su Twitter sottolineano come il vietare di tenersi per mano sia decisamente strano, mentre un altro invece ha dichiarato che grazie a questa nuova regola l’homepage dei giochi creati dagli utenti sarà completamente vuota.

All the front-page games now liable to be banned (all are in direct violation of the new roblox tos guidelines) pic.twitter.com/JLV0LcAHeh — SeaThePirates (@SeaThePirates) October 6, 2021

Roblox continuerà comunque a rimanere una piattaforma di riferimento per tantissimi giocatori e content creator. Difficilmente dunque questo aggiornamento impedirà alla piattaforma di crescere e la creatività degli utenti, tanto che sono già nati diversi “cloni” di Squid Game, l’ultima serie TV di successo targata Netflix.