Roblox è più di una miniera d’oro: guadagni giornalieri fuori di testa

Di Roblox ne abbiamo già parlato innumerevoli volte. Anche se da noi il sandbox cubettoso non ha mai preso troppo piede, negli Stati Uniti il titolo è un vero e proprio fenomeno iper popolare che, giornalmente, smuove cifre a dir poco folli. Il titolo si presenta come un universo virtuale in cui i giocatori possono scegliere di creare (o giocare) a tutto ciò che possono anche lontanamente immaginare.

Secondo i dati raccolti da Think Gaming, a partire da giugno 2021, Roblox ha mantenuto il primo posto all’interno dell’App Store di Apple, con circa 3 milioni di Dollari guadagnati giornalmente, che corrispondono a circa 92 milioni al mese, solo negli Stati Uniti. Il sandbox di successo è anche in testa alle classifiche dei giochi per iPhone con il maggior incasso in Gran Bretagna. Questo impressionante fatturato giornaliero include anche tutti gli acquisti in-app e, ovviamente, il prezzo di acquisto del gioco.

Stando alla CNBC, con un guadagno di circa 3 milioni di dollari in media ogni giorno, Roblox ha portato nelle proprie casse 1,2 milioni di dollari in più rispetto al secondo gioco per cellulare con il maggior incasso; ovvero l’altro fenomeno mondiale Clash of Clans, il quale guadagna circa 1,8 milioni di dollari al giorno. Con il sandbox in rapida crescita nella popolarità e nei guadagni, la situazione fortunata ha aiutato non poco la società ad entrare in borsa.

Insomma, sembra che il successo di Roblox non stia calando minimamente, e la propria community cresce giorno dopo giorno, esattamente come gli incassi che il noto sandbox dalle infinite possibilità stanno continuando a macinare. Credete che, prima o poi, il titolo possa raggiungere anche il grande successo al di fuori degli Stati Uniti d’America e Grand Bretagna?