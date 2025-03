Robocop: Rogue City, annunciata l'espansione stand alone Unfinished Business

Nel panorama dei videogiochi dedicati a iconiche figure della cultura pop, RoboCop (acquistabile su Instant-Gaming) continua a conquistare spazio con nuove avventure digitali. Teyon, lo studio che ha riportato in auge il celebre cyberpoliziotto di Detroit, non si ferma al successo del titolo base e rilancia con un'espansione che promette di arricchire l'universo narrativo della serie. Durante l'evento Nacon Connect, è stata svelata "Unfinished Business" (qua vedete il trailer), un'espansione stand-alone che non solo proseguirà la storia principale, ma offrirà anche uno sguardo inedito sul passato umano del protagonista, introducendo elementi narrativi mai esplorati prima nel franchise videoludico.

L'espansione "RoboCop: Rogue City - Unfinished Business" arriverà questa estate su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ponendosi cronologicamente dopo gli eventi narrati nel gioco principale. Al centro della trama troviamo la OmniTower, l'ambizioso progetto della OCP (Omni Consumer Products) che doveva rappresentare un baluardo di sicurezza per i cittadini di Detroit, ma che ora è diventato teatro di un'operazione criminale su larga scala.

Un gruppo di mercenari altamente addestrati ha preso possesso della struttura, minacciando di trasformare quello che doveva essere un simbolo di ordine in un catalizzatore di caos e anarchia. Come prevedibile, sarà RoboCop l'unico in grado di ristabilire la legge, affrontando piano dopo piano una serie di ostacoli sempre più impegnativi.

Il livello di difficoltà promette di essere elevato in questa nuova espansione. I giocatori dovranno navigare attraverso labirinti progettati per intrappolare gli intrusi, affrontando al contempo una varietà di minacce tecnologiche: droni equipaggiati con armamenti letali, robot programmati per autodistruggersi all'avvicinamento di intrusi e torrette automatiche pronte a far fuoco su qualsiasi cosa si muova.

La progressione verticale all'interno della OmniTower rappresenta il cuore del gameplay, con combattimenti che si intensificano man mano che si raggiungono i piani superiori. Le truppe corazzate che hanno preso il controllo dell'edificio non sono comuni criminali, ma mercenari con equipaggiamento militare avanzato, in grado di opporre una resistenza significativa anche per un cyborg delle capacità di RoboCop.

L'elemento che più ha catturato l'attenzione nel trailer di annuncio è la presenza di sequenze flashback che permetteranno ai giocatori di vestire i panni di Alex Murphy prima della sua trasformazione in RoboCop. Questa novità rappresenta un'importante espansione narrativa, offrendo uno sguardo inedito sulla vita e le esperienze dell'uomo dietro la corazza metallica.

Per la prima volta in un videogioco dedicato al franchise, i giocatori potranno quindi esplorare alcune missioni dell'agente Murphy, prima del suo brutale assassinio per mano dei criminali e della successiva rinascita come cyberpoliziotto. Questa scelta narrativa non solo arricchisce la profondità del personaggio, ma crea un interessante contrasto tra le capacità umane dell'agente e quelle potenziate del suo alter ego robotico.

La strategia di Teyon

Nonostante il team di sviluppo abbia espresso in passato l'interesse a lavorare su altre IP di successo, il ritorno a RoboCop con un'espansione stand-alone dimostra quanto Teyon creda nel potenziale di questo franchise. I tre anni investiti nello sviluppo del gioco base hanno evidentemente costruito una solida fondazione su cui continuare a espandere l'universo narrativo e il gameplay.

"Unfinished Business" sembra posizionarsi come un ponte narrativo che non solo completa alcuni aspetti della storia principale, ma apre anche nuove possibilità per il futuro del franchise videoludico, esplorando tanto il passato quanto il presente del protagonista. L'approccio stand-alone, inoltre, renderà l'espansione accessibile anche a chi non ha giocato il titolo principale, ampliando potenzialmente la base di utenti.