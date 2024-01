Robocop Rogue City, disponibile il New Game Plus e altro

Lo sviluppatore Teyon ha rilasciato un importante aggiornamento per RoboCop: Rogue City (qui la nostra recensione), introducendo la modalità New Game Plus e altro. Questa, com'è solito, consentirà ai giocatori di ripetere le loro gesta con RoboCop, ma questa volta con tutte quelle abilità duramente guadagnate durante la prima avventura, oltre che con gli aggiornamenti Auto-9.

Il New Game Plus di RoboCop: Rogue City può essere sbloccato completando il gioco dopo l'applicazione dell'aggiornamento. Ciò può essere fatto da un salvataggio precedente, per cui non preoccupatevi, non sarà necessario ricominciare il gioco da capo.

Inoltre, completare il gioco sbloccherà anche una nuova skin dorata per l'Auto-9 che potrete utilizzare o semplicemente ammirare. Ma, se il New Game Plus non sembra abbastanza, questo aggiornamento di RoboCop: Rogue City aggiunge anche un nuovo livello di difficoltà da provare; denominata "There Will be Trouble", questa modalità renderà i nemici ancora più letali di prima, con lo sviluppatore che ha dichiarato che è ideale per coloro che cercano una "sfida".

Oltre a quanto riportato sopra, questo aggiornamento include anche quanto segue:

Aggiunti ulteriori Chip e Board per l'Auto-9

Risolto il problema di ripristino improprio della modalità di sparo quando si esce dagli interni

Risolto il problema della scomparsa della mano destra di RoboCop quando afferra un nemico umano mentre lo neutralizza

Risolto il problema della mancata esecuzione dell'indagine sui veicoli rubati se Ben apriva immediatamente l'armadietto.

Insomma, un bel po' di contenuti per chi sta giocando a RoboCop: Rogue City o per chi ha intenzione di farlo d'ora in poi!