Robocop: Rogue City l'edizione PS5 sta andando a ruba a 39€!

Sono passati solo pochi giorni da quando vi avevamo segnalato l'ottima offerta che Amazon stava riservando all'edizione Xbox del divertente Robocop: Rogue City, venduto dallo store al prezzo si appena 39,90€. Ebbene, siamo felici di annunciarvi che, stamattina, anche l'edizione PS5 di questo divertente FPS è finalmente in sconto o meglio, è tornata in sconto, giacché la prima offerta, uscita insieme a quella per Xbox, aveva mandato il gioco in sold out istantaneamente! Ebbene, oggi il gioco è finalmente tornato disponibile in sconto anche per PlayStation 5, ed anche stavolta il prezzo è ottimo, ovvero 39,90€, con uno sconto applicato del 27% che, per un titolo così recente, e venduto anche a prezzo budget, sono davvero moltissimi, ed è quindi meglio approfittarne prima che vada esaurito di nuovo!

Robocop: Rogue City, chi dovrebbe acquistarlo?

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, Rogue City è un FPS dalla forte impronta narrativa, imaginato come vero e proprio episodio "di mezzo" dell'originale saga cinematografica. La storia, dunque, è inedita, ma si propone come un sequel del primo film, ed è ambientata prima degli eventi di Robocop 2, proponendosi con dialoghi, situazioni e citazioni che si incastrano perfettamente con il lavoro del regista Paul Verhoeven, rendendo il gioco, di fatto, canonico.

Parliamo, dunque, anzitutto di un gioco fortemente consigliato ai fan e rivolto proprio a loro, ma anche di un titolo che appassionerà gli amanti degli FPS e, in particolare, di quelli dallo stampo molto classico, che non rinunciano ad un minimo di esplorazione e ad un buon set di missioni secondarie, sullo stile della moderna serie dedicata a Wolfenstein.

Parliamo, in sintesi, di un gioco impegnativo, divertente e narrativamente appagante, il cui acquirente tipo è, indubbiamente, il fan della daga di Robocop, ben chiaro che potrebbe tranquillamente stregare e divertire quanti vorranno mettersi alla prova, magari per la prima volta, con questo personaggio cult degli anni '80.

Divertente, per certi versi "retrò" e caratterizzato da un'ottima recitazione digitale, che richiama addirittura gli attori originali del primo film, Robocop: Rogue City è un gioco da non sottovalutare, specie qualora siate fan, e per questo vi suggeriamo caldamente di acquistarlo subito, consultando la pagina Amazon del prodotto, e mettendolo nel carrello prima che esso vada esaurito, o che l'offerta termini del tutto.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!