Rocksmith, il successore svelato da Gibson!

Durante l’Ubisoft Forward di questa sera potrebbe essere presentato la nuova iterazione di Rocksmith. Il titolo del publisher e sviluppatore franco canadese, a metà tra videogioco e strumento educativo per imparare a suonare la chitarra potrebbe aggiornarsi, per un sequel decisamente inaspettato. Almeno fino ad oggi, quando Gibson (uno dei principali produttori di chitarre e bassi) ha svelato la sorpresa riservata allo show previsto per le ore 21:00.

Come si evince online, Gibson ha infatti spedito una newsletter che svelerebbe il sequel del gioco. Si tratterebbe (usiamo il condizionale in attesa di informazioni ufficiali) di Rocksmith+. Non un vero e proprio sequel, ma più un GaaS (Games as a Service): il giocatore dovrebbe pagare una fee (mensile o annuale) per accedere ad una libreria di canzoni, che continuerebbe ad espandersi nel corso del prossimo futuro. La newsletter anticipa anche l’arrivo di una closed beta, per PC, che verrebbe lanciata al termine dello show.

Oltre all’hardware fisico (Gibson specifica l’utilizzo di alcune marche di chitarre già compatibili), non conosciamo ulteriori dettagli della nuova edizione, chiamata Rocksmith+. Sicuramente nelle prossime ore, quando la notizia sarà ufficializzata, ci saranno dei dettagli in più, come ad esempio le piattaforme di destinazione: Gibson al momento specifica solamente il PC ma non è escluso che il titolo possa approdare anche su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S. Sarà curioso anche capire se il gioco sarà compatibile con tutte le schede audio in commercio oppure solamente con il Real Tone Cable.

Rocksmith+ infine sarebbe compatibile con diversi strumenti. Chitarre elettriche ma non solo. Nella newsletter si parla di chitarre acustiche e bassi elettrici, con l’invito in chiusura a registrarsi alla closed beta, con alcuni feature esclusive tra cui il Riff Repeater e il Realtime Feedback per il rilevamento delle note con una maggiore accuratezza.