Rockstar Games, lavoro in remoto per i dipendenti: «I disagi saranno minimi»

Anche Rockstar Games si è adeguata ai recenti provvedimenti per il contenimento del nuovo coronavirus presi in varie parti del mondo. Una soluzione sempre più diffusa ovviamente anche tra i team di sviluppo come era accaduto nel caso di Bungie che già la settimana scorsa insieme a Microsft aveva obbligato i dipendenti a lavorare in remoto a causa dei rischi di contagio del nuovo coronavirus.

La società di GTA e Red Dead Redemption ha fatto sapere attraverso un messaggio sui social di avere implementato delle soluzioni per il lavoro da casa già a partire dalla settimana scorsa per gli uffici e i team di sviluppo internazionali. Rockstar Games ha spiegato che la decisione è stata presa dopo una valutazione e un confronto con i vari team: «Siamo sicuri di avere attivato un sistema molto solido che permetterà ai nostri team di continuare a lavorare con disagi pressoché minimi».

A message from Rockstar Games pic.twitter.com/uB4syLHROo — Rockstar Games (@RockstarGames) March 15, 2020

Rockstar Games ha inoltre garantito che non ci sarà alcun tipo di problema ai titoli online come Grand Theft Auto V (ancora oggi uno dei titoli più giocati su Steam) che continueranno a funzionare regolarmente. «Tutti i team di supporto saranno disponibili per i nostri giocatori» si legge ancora nel messaggio. Rockstar Games aggiunge che la priorità resta la salute dei propri dipendenti e delle proprie famiglie e continuerà ad adattare le proprie scelte in base all’evolversi della situazione.

Da tempo ormai i fan sono in attesa di un annuncio riguardante GTA 6 e per questo stanno facendo di tutto per scoprire qualche dettaglio come recentemente è accaduto per GTA Online. Sulla base degli ultimi circuiti introdotti per le gare, alcuni appassionati hanno studiato attentamente l’area geografica di uno di questi giungendo alla conclusione che GTA 6 potrebbe essere ambientato a Vice City, Chicago ed in Messico. Ovviamente si tratta sempre di ipotesi che vale la pena considerare per ciò che sono.