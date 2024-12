Rockstar ride delle assurde teorie dei fan sul trailer di GTA 6

Un dipendente di Rockstar Games ha ammesso di ridere delle assurde teorie dei fan su GTA 6, rivelando alcuni retroscena sullo sviluppo del gioco tanto atteso. Ash, Project Coordinator di Rockstar Games, ha dichiarato su X di divertirsi con le teorie fantasiose che circolano online su Grand Theft Auto 6. Celebrando i suoi due anni di lavoro nello studio, la sviluppatrice ha commentato: "Alcune ipotesi dei fan sono così assurde che non posso fare a meno di riderne".

D'altronde, come darle torto: le speculazioni della community di GTA hanno raggiunto livelli surreali negli ultimi mesi. Alcuni giocatori hanno tentato di prevedere la data di uscita del prossimo trailer basandosi sulle fasi lunari in GTA 5, mentre altri hanno teorizzato l'esistenza di tre protagonisti a partire dal numero di uccelli visibili in un'immagine promozionale.

Ash ha anche chiarito che i fan non dovrebbero aspettarsi fughe di notizie dal team di sviluppo: "Non avrebbe senso rivelare informazioni su un progetto a cui abbiamo dedicato così tanto impegno". Questo commento sembra voler smorzare le aspettative della community, sempre alla ricerca di leak e anticipazioni.

L'enorme successo di Grand Theft Auto V e la sua longevità hanno contribuito a creare aspettative quasi irrealistiche per il prossimo capitolo della serie. A oltre 10 anni dall'uscita di GTA 5, i fan manifestano una vera e propria disperazione per avere notizie sul nuovo gioco.

Il primo trailer di GTA 6, pubblicato a dicembre 2023, ha mostrato solo pochi scorci del gioco, ambientato a Vice City. Da allora si sono moltiplicate le teorie più improbabili sui protagonisti Jason e Lucia e sulle possibili novità del gameplay.

Rockstar Games mantiene come sempre il massimo riserbo sui dettagli dello sviluppo. L'uscita di GTA 6 è prevista per il 2025, ma non è escluso che possa slittare ulteriormente. Nel frattempo, i fan continueranno probabilmente a elaborare teorie sempre più creative, per la gioia (e le risate) degli sviluppatori.