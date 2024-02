Rog Ally e Steam Deck sono già vecchie, Tecno Pocket Go è il futuro

Tecno Mobile sta per introdurre il Pocket Go, un dispositivo di gioco AR portatile alimentato dall'APU AMD Ryzen 7 8840HS, rappresentando un nuovo capitolo nell'utilizzo di tecnologia all'avanguardia per il gaming in mobilità.

Il dispositivo è stato presentato al Mobile World Congress 2024, svelando una combinazione innovativa di hardware di alta qualità e funzionalità di realtà aumentata.

La caratteristica distintiva del Pocket Go è la sua struttura senza display incorporato. Invece, la visualizzazione avviene tramite occhiali AR dotati di due display Micro-OLED da 0,71 pollici.

Questi occhiali AR si connettono al dispositivo portatile attraverso un cavo USB Type-C standard, offrendo, inoltre, l'estrema flessibilità di collegarsi a una vasta gamma di dispositivi compatibili

Il cuore del Pocket Go è rappresentato dall'APU AMD Ryzen 7 8840HS, una potente unità con 8 core Zen 4, 16 thread, frequenza di base fino a 5,1 GHz e un TDP configurabile tra 20-30W, completato da 16 MB di cache L3.

Per garantire un'esperienza di gioco di qualità, il chip integra la GPU AMD Radeon 780M basata su RDNA 3, con 12 unità di calcolo e clock a 2700 MHz.

Il controller del dispositivo, contenente l'APU, presenta il design tradizionale di un controller di gioco, dotato di pulsanti standard, leve analogiche e grilletti. Questa soluzione compatta consente una maggiore portabilità, rendendo il Pocket Go ideale per il gaming on-the-go.

Ulteriori caratteristiche includono 16 GB di memoria LPDDR5 e un'ampia capacità di archiviazione con un SSD PCIe 4.0 da 1 TB. La console portatile è alimentata da una batteria da 50 Wh integrata negli occhiali AR, i quali sono in grado di proiettare immagini fino a 215 gradi a una distanza di 6 metri.

Al momento, non sono ancora state divulgate informazioni riguardo al prezzo o alla data di lancio del Pocket Go. Tuttavia, la presentazione di questo dispositivo unico evidenzia il continuo impegno nel combinare le potenti prestazioni di AMD con l'innovazione nella realtà aumentata per offrire nuove esperienze di gioco portatile.