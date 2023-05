ROG Ally è il nuovo PC portatile di ROG, una piattaforma che punta a competere direttamente con Steam Deck e che si preannuncia tra le più versatili in circolazione per quanto concerne il gaming in mobilità. Grazie al software, Armoury Crate SE, Ally permette di sfruttare senza nessun tipo di restrizione tutti i client di gioco: da Steam a Battle.net, fino a Xbox Game Pass.

Grazie a una potenza bruta, oggettivamente superiore alla piattaforma di Valve, ROG Ally si pone per essere un vero e proprio punto di svolta per videogiocare senza vincoli e ovunque si voglia.

In questo articolo troverete le risposte a tutte le vostre domande su ROG Ally, dai giochi compatibili, alle specifiche tecniche fino alle differenze con il suo competitor diretto. Aggiorneremo costantemente il pezzo per permettervi di rimanere sempre informati su tutto ciò che riguarda questa macchina da gioco.

Data di uscita

ROG Ally non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma quest’ultima verrà certamente annunciata durante l’evento dell’11 maggio organizzato da Asus ROG.

Quali sono le specifiche tecniche?

OS Windows 11 Home (64-bit) CPU Ryzen Z1 Extreme – 8 Core, 16 Thread (3.30 Ghz) GPU RDNA 3 12 core (2.8 TFLOPS) RAM 16GB LPDDR5 Dual Channel Display 7” Full HD 16:9, 120Hz Refresh Rate e 500 Nit Storage 512GB PCie Gen 4 e supporto Micro SD Audio Dolby Atmos e Hi-Res audio, virtual 5.1.2 channel surround Connettività WiFi 6E Dimensioni 28×11,3×3,9cm Peso 608 grammi Batteria TBA

ROG Ally è più potente di Steam Deck?

ROG Ally Steam Deck OS Windows 11 Home (64-bit) SteamOS (Linux) CPU Ryzen Z1 Extreme – 8 Core/16 Thread Ryzen Zen 2 – 4 Core/8 Thread GPU RDNA 3 12 core (2.8 TFLOPS) RDNA 2 8 core (1,6 TFLOPS) RAM 16 GB 16 GB Display 7” 1920×1080 16:9, 120Hz LCD 7” 1280×800 16:9, 60Hz LCD Storage 512 GB SSD 512 GB SSD Connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.0, Lettore UHS-II microSD Wi-Fi 5 Dual-band, Bluetooth 5.0, Lettore UHS-I microSD Dimensioni 28 x 11,3 x 3,9 cm 29,8 x 11,7 x 4,9 cm Peso 608 grammi 669 grammi Batteria TBA 40 Whr

In base anche alle specifiche tecniche annunciate, ROG Ally è certamente molto più performante di Steam Deck sia per via di un’architettura più moderna sia per la potenza. Non per altro, Ally è stato progettato per permettere ai giochi di funzionare sfruttando i 120Hz, quindi con maggior fluidità e impostazioni grafiche aggiuntive.

ROG Ally VS Steam Deck, qual è meglio?

L’opinione personale conta spesso molto, ma basandoci sui dati oggettivi a nostra disposizione è assolutamente corretto specificare che ROG Ally è migliore sotto tutti i punti di vista rispetto a Steam Deck. Ma andiamo con ordine e andiamo a vedere insieme tutto ciò che offre in più la piattaforma di Asus ROG.

Innanzitutto ROG Ally è meno grande rispetto al PC portatile di Valve. Il Deck, infatti, misura 29,8 x 11,7 x 4,9 cm, mentre l’Ally è leggermente più sottile con i suoi 28 x 11,3 x 3,9 cm. Vero che la differenza è minima, ma lo spessore inferiore potrebbe migliorare il comfort durante le sessioni più lunghe.

Anche sul peso Ally esce vittoriosa con i suoi 608 grammi, ben 61 in meno rispetto a Steam Deck che invece ne pesa 669. Uno dei punti deboli del PC portatile dell’azienda di Half-Life era proprio l’eccessiva pesantezza e, l’essere riusciti a garantire una macchina prestante riducendo i grammi, è senza dubbio una vittoria per ROG.

Anche se lo schermo è per entrambi un LCD da 7 pollici, quello di ROG Ally è in Full HD con un refresh rate di 120Hz, il doppio rispetto a quello di Steam Deck che, invece, si ferma a 60Hz con una risoluzione di 720p. Un bel passo in avanti dal punto di vista visivo, ma anche e soprattutto di fluidità.

Nonostante il PC portatile di ROG non abbia dei trackpad, dispone comunque di due tasti macro posti nella parte posteriore che fungono da pulsanti aggiuntivi e risultano molto utili (e più comodi) per moltissime funzionalità durante il gameplay.

Dal punto di vista puramente prestazionale, come abbiamo già visto nel confronto delle specifiche tecniche, la versione top di ROG Ally ha il 150% in più di potenza di elaborazione del Deck.

Client compatibili

ROG Ally è un PC portatile che permette di sfruttare la maggior parte dei client presenti su un qualsiasi PC desktop o laptop tradizionale. Questo è un grosso plus in confronto a Steam Deck, visto che quest’ultimo dispone della compatibilità nativa solo con Steam, non permettendo di giocare ai titoli Xbox Game Pass, Epic Game Store o Ubisoft. Di seguito la lista completa di tutti i servizi compatibili con ROG Ally, già pre-installati all’interno della piattaforma e accessibili tramite Armoury Crate SE:

Battle.net

EA App

Epic Game Store

GeForce NOW

GOG

Steam

Ubisoft+

Xbox Game Pass

Quali sono i giochi compatibili?

Tutti i videogiochi presenti nei servizi sopra elencati saranno compatibili. Chiaramente troveremo esperienze più o meno pesanti da far girare, ma considerando che Ally si basa su Windows, non dovrebbero esserci problemi nell’avvio di qualsiasi titolo.

Potrete giocare, per esempio, a Diablo IV da Battle.net, Halo da Xbox Game Pass o Assassin’s Creed Valhalla da Ubisoft+ e così via senza nessun tipo di problema. Parliamo di migliaia di videogiochi completamente a disposizione, un vero e proprio sogno per qualsiasi utente che possiede una vasta quantità di esperienze.

Qual è il prezzo?

Non conosciamo ancora il prezzo ufficiale di ROG Ally, ma Asus ha promesso una cifra inferiore ai 1.000 dollari, quindi possiamo certamente aspettarci un prezzo che va dagli 800 ai 1.000 euro. Se fosse così, staremmo parlando di un costo decisamente molto interessante visto anche il costo del competitor diretto.

Si è vociferato anche di un’altra versione meno performante in sviluppo, ma non è ancora ufficiale e non sappiamo se verrà annunciata durante l’evento dell’11 maggio, ma se così fosse, potrebbe essere interessante per tutti coloro che non cercano necessariamente performance troppo elevate in mobilità.

La memoria è espandibile?

ROG Ally ha a disposizione 512 GB di spazio disponibile, ma è espandibile attraverso l’utilizzo di una micro SD. Anche se quest’ultima risulta più lenta, ormai è facile procurarsene una a un prezzo ridotto. Il consiglio è sempre quello di sfruttare la micro SD come “magazzino” di giochi, così da spostarli sull’SSD nel momento del bisogno.

Cosa ci sarà dentro la confezione?

ROG Ally verrà venduto insieme a 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate che vi consentirà di accedere a una libreria di oltre 300 giochi da scaricare, installare e sfruttare a vostro piacimento (anche in cloud).

Non è ancora chiaro se la custodia aggiuntiva sarà presente durante l’acquisto, ma anche questo verrà spiegato quando verranno annunciati i pre-ordini.

Quanto dura la batteria?

Non conosciamo ancora la capacità della batteria di ROG Ally, ma non ci aspettiamo grosse differenze rispetto a quella di Steam Deck. La media di gioco, quindi, potrebbe essere vagamente simile, consentendoci di giocare per mezz’ora a titoli grandi come Elden Ring e un paio di ore per quanto riguarda i videogiochi più piccoli, magari in 2D. Non appena ne sapremo di più non mancheremo di aggiornarvi.