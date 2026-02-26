Qualcosa si muove nei laboratori segreti del terzo Reich digitale. Da tempo si vocifera di un nuovo capitolo della saga Wolfenstein, e lo studio svedese MachineGames non ha mai fatto mistero di essere al lavoro su qualcosa di importante. Ora, tuttavia, emergono dettagli concreti che suggeriscono come il progetto sia avanzato ben oltre le fasi preliminari.

Secondo quanto riportato da Mp1st, che cita fonti dirette, le riprese in motion capture sarebbero già in pieno svolgimento. Il nome in codice del progetto sarebbe Valkyrie, un riferimento alla mitologia norrena particolarmente adatto all'universo narrativo della serie. A guidare la regia delle performance c'è Tom Keegan, reduce dal recente Indiana Jones and the Great Circle, affiancato dalla veterana della serie Emily Schweber nel ruolo di casting director.

Il dettaglio narrativo più interessante riguarda un nuovo personaggio: Sofiya, una ragazza ucraina rimasta orfana, che ha come compagno di viaggio un cane di nome Ralph. Stando alle fonti, lei e il protagonista storico della saga, B.J. Blazkowicz, condivideranno l'intera avventura fianco a fianco. Il paragone che viene subito in mente è quello di Joel ed Ellie in The Last of Us, la serie PlayStation che ha ridefinito il genere narrativo nei videogiochi d'azione: una coppia improbabile unita da un legame di protezione reciproca, sullo sfondo di un mondo ostile.

Un'orfana ucraina, un cane e il nemico più iconico dei videogiochi: Wolfenstein si reinventa.

Non è un paragone casuale. Sempre secondo le indiscrezioni, starebbe procedendo in parallelo anche una serie televisiva ambientata nell'universo di Wolfenstein, sul modello di quanto già avvenuto con l'adattamento di The Last of Us per HBO. L'ipotesi che videogioco e serie TV vengano coordinati per uscire in prossimità l'uno dell'altra, sfruttando sinergie promozionali, appare tutt'altro che remota.

Con lo sviluppo di Wolfenstein 3 apparentemente entrato nella fase di produzione vera e propria, le occasioni per un annuncio ufficiale non mancano. L'appuntamento più probabile potrebbe essere l'Xbox Games Showcase di giugno, l'evento estivo annuale con cui Microsoft presenta i titoli in arrivo sulla sua piattaforma, oppure le celebrazioni di novembre, quando Xbox festeggerà il suo venticinquesimo anniversario dalla prima console lanciata nel 2001.