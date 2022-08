Se attendete il nuovo Saints Row, allora fate attenzione a YouTube, Facebook e in generale qualsiasi social network. Nel corso delle ultime ore, infatti, diversi giocatori sono riusciti a entrare in possesso del loro gioco, complice la rottura del day one. Il risultato? Con molta probabilità, ci saranno diversi screenshot e video che potrebbero rovinarvi l’esperienza di gioco, oltre che spoilerare il finale di questo reboot, decisamente atteso da tutti gli amanti della serie.

Al momenti online ci sono diverse testimonianze di giocatori che sono entrati in posseso della loro copia. Su Reddit, per esempio, un utente ha mostrato Saints Row per PS4. Chiaramente le copie in circolazione sono quelle fisiche: tutti coloro che hanno prenotato il titolo in digitale dovranno necessariamente aspettare il day one.

Oltre a condividere la foto delle loro copie, su Reddit sono presenti anche alcune testimonianze in merito al gameplay e alla natura del gioco stesso. Diversi utenti del social network hanno chiesto ai possessori del gioco le loro impressioni sulla storia, sulle attività dell’open world e sul sistema di shooting. Se non volete rovinarvi dunque l’esperienza di gioco, il nostro consiglio è quello di evitare i social network e i forum. Particolare attenzione anche a Twitch: sempre più giochi vengono trasmessi con diversi giorni di anticipo e il rischio di rovinarsi l’esperienza passa anche per il famoso sito proprietà di Amazon. Il rischio di incappare in anticipazioni sulla trama e le attività secondarie è decisamente alto.

Saints Row, reboot della storica serie pubblicata da Deep Silver e sviluppata da Volition, sarà disponibile a partire da martedì 23 agosto 2022. Il gioco è previsto per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC via Epic Games Store. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.