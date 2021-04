Scavengers: vi regaliamo l’Accesso Anticipato (e le nostre impressioni)

Tornati nel mondo di Scavengers, abbiamo confermato le nostre sensazioni dell’anteprima dopo che il team di sviluppo ha preso il suo tempo per “perfezionare” la formula da presentare a tutti gli utenti con l’arrivo dell’Accesso Anticipato. Il gioco infatti, al suo cuore, si mostra esattamente come lo avevamo lasciato: un titolo multiplayer PvEvP ambientato in un mondo distopico dove gruppi di sopravvissuti si fronteggiano per recuperare la tecnologia di una terra ormai perduta. Il bilanciamento delle classi e il feeling generale dell’opera sono rimasti immutati rispetto a quando lo abbiamo provato per la prima volta.

Il team di sviluppo si è concentrato più sul rifinire gli elementi migliori o accessori come l’HUD di base. Cambiamenti che, in partita, si riflettono su menù di gioco più contestuali e chiari oltre che rapidi. Anche gli scontri con i mostri sono stati ritoccati nelle loro statistiche, dando anche Dati sconfiggendo anche gli avversari meno forti. Lo scopo del gioco è quello di raccogliere Dati ed estrarli alla fine della partita in uno scontro senza quartieri alla navetta che sbarca nella mappa di gioco (via via sempre più ridotta) all’avvicinarsi dello scadere del tempo. Estrarre più dati significa scalare la classifica dei vari team in gioco e guadagnare più premi, perciò è una buona cosa l’aver incrementato le fonti sotto questo punto di vista, anche per favorire un approccio PvE.

Il gioco PvP, per quanto presente, sembra essere stato ancora più rivisto dal team di sviluppo, il quale non vuole che la strada dell’uccidere tutti aspettando gli ignari in ogni nodo centrale sia una strategia più proficua delle altre. Ad esempio, ora non è più possibile sapere la posizione del team primo in classifica in ogni momento, eliminando la caccia all’uomo selvaggia che avevamo avvertito in precedenza.

Ad aggiungere altri elementi significativi a questa formula è stata la voglia di rafforzare il sistema di creazione e modifica al volo dei propri eroi. Sul campo si possono infatti costruire armature, oggetti e armi utilizzando gli “scarti” trovati dai nemici o dai bauli sparsi per tutta la mappa. Non c’è più una corsa all’oggetto esotico di turno come unica alternativa per arrivare primi (sebbene siano presenti) bensì è anche possibile arrivare a essere una minaccia ben equipaggiata anche solo lavorando con gli strumenti di base di ogni sopravvissuto. A sottolineare questo sentimento di crescita ci sono tutta una serie di sblocchi ottenibili dalle risorse estratte alla fine della partita, inseriti in un sistema di “Ricerca” volto a far crescere il vostro account e le armi a disposizione di ogni personaggio sbloccato. Alcuni oggetti potranno essere utilizzati da tutti, mentre altri saranno “iconici” e disponibili solo a determinati eroi.

Certo, non mancano le opzioni estetiche e un negozio a esse dedicato, ma il team di sviluppo ha promesso di tenere fuori da esso tutte le opzioni che potrebbero andare a inficiare sulle meccaniche di gioco: sarà solo la vostra abilità a salvarvi da questo mix di survival e sparatutto. Le minacce per mettervi alla prova saranno diverse, da mutanti alieni a umani corrotti dalla pazzia, ma dovrete fare attenzione anche alle tempeste di neve che girano per la mappa e parametri come fame o temperatura corporea. Per come Scavengers è strutturato, tutti hanno le stesse identiche possibilità di lasciare il pianeta, specie se faranno squadra per superare quelle avversità.

Game Division vi regala l’Accesso Anticipato

Se i nostri articoli, insieme alle interviste con il team di sviluppo riguardo il gioco e il suo lato artistico, vi hanno incuriosito, con la nostra nuova prova di Scavengers vi diamo la possibilità di poter provare con mano l’Accesso Anticipato del gioco su Steam dando via ben 3000 codici ad altrettanti fortunati di voi.

A partire da oggi, 26 aprile, potrete registrarvi al giveaway tramite questo comodo link. L’estrazione sarà gestita casualmente e i vincitori tra di voi riceveranno i propri codici a partire dalle ore 21:00 del 28 aprile, giorno di lancio del gioco su Steam. L’Accesso Anticipato vi permetterà di provare Scavengers nella sua forma più attuale e poter seguire il suo sviluppo nel corso del tempo che intercorrerà fino al lancio del gioco. Al momento questa occasione è riservata agli utenti PC (tramite la pagina di Steam potrete controllare i requisiti del gioco) che vedranno arrivare la versione completa di Scavengers nel 2021, mentre è ancora attesa la data per la versione su console.

Come evidente, consigliamo questo titolo a tutti i giocatori che sono alla ricerca di un’offerta diversa rispetto ai soliti Battle Royale dal look colorato e zuccheroso, a chi non ama tanto il PvP e vuole avere la possibilità di giocare anche in PvE sebbene in competizione con altri gruppi di utenti. È ideale anche per coloro che adorano la cooperazione, la pianificazione e una crescita del proprio roster di eroi ben bilanciata tra equipaggiamento in-game e quello costruibile nella Ricerca disponibile sul sito. E infine, ma non per importanza, è davvero un’ambientazione ben costruita dal punto di vista narrativo ed estetico, specie per coloro che amano l’apocalisse invernale e sono dei grandi fan di The Thing di Carpenter.