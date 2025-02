Sconto magico: Hogwarts Legacy al prezzo irripetibile di 15€!

Sei pronto a immergerti nel magico mondo di Hogwarts? Ora puoi acquistare Hogwarts Legacy per PC a un prezzo incredibilmente conveniente su Instant Gaming! Invece di spendere 60€, puoi ottenerlo con uno sconto del 75%, pagando solo 14,85€. Approfitta subito di questa offerta esclusiva e inizia la tua avventura nel mondo magico!

Hogwarts Legacy, chi dovrebbe acquistarlo?

Hogwarts Legacy è un gioco di ruolo d'azione e avventura per giocatore singolo, ambientato nell'universo di Harry Potter. Assumerai il ruolo di uno studente appena arrivato al celebre castello incantato, esplorando un'epoca completamente nuova rispetto ai libri e ai film. Il gioco è ambientato alla fine del 1800 e, sebbene non ci siano i personaggi iconici della saga, potresti comunque incontrare alcuni fantasmi familiari che potranno aiutarti o ostacolarti nel tuo viaggio.

Tra i personaggi non giocabili (NPC) più importanti troviamo:

Victor Rookwood , leader oscuro precursore dei Mangiamorte.

Professor Eleazar Fig , tuo insegnante e alleato nel viaggio.

Ranrok, un goblin ribelle che odia i maghi e cerca di impossessarsi di un'antica magia.

Tu, come studente del quinto anno, vieni trasferito a Hogwarts dopo un misterioso incidente e scopri di possedere la chiave di un antico segreto che minaccia l'intero mondo magico. Dovrai collaborare con Fig per proteggere questo segreto e fermare la ribellione guidata da Ranrok.

Il gioco cambia con il passare delle stagioni e offre un'esperienza personalizzabile grazie alla scelta della Casa di appartenenza, alla selezione della bacchetta e alla personalizzazione del personaggio. La Stanza delle Necessità gioca un ruolo centrale: qui potrai coltivare piante, creare pozioni e prepararti per le sfide che ti attendono. E se vuoi seguire la via oscura? Il sistema di moralità ti permetterà di usare incantesimi proibiti come la Maledizione senza Perdono, rendendo ogni partita unica e coinvolgente.

