Il monitor da gioco KTC H24F8 FHD 23.8" vi conquisterà con le sue prestazioni gaming di alto livello. Questo display Fast IPS da 190Hz con tempo di risposta di 1ms garantisce un'esperienza di gioco fluida e senza compromessi. La copertura cromatica eccezionale (133% sRGB, 94% DCI-P3) e il supporto HDR10 regalano colori vividi e realistici, mentre le tecnologie flicker-free e filtro luce blu proteggono i vostri occhi durante le sessioni prolungate. Al momento, e solo per poche ore, è scontato del 57% su AliExpress!

Un monitor gaming dall'ottimo rapporto qualità/prezzo

Il monitor da gioco KTC H24F8 FHD 23.8" si rivolge principalmente ai gamer appassionati che cercano prestazioni elevate senza compromessi. Con la sua frequenza di aggiornamento a 190Hz e il tempo di risposta di 1ms, questo monitor vi garantirà un'esperienza di gioco fluida e reattiva, ideale per titoli competitivi come sparatutto in prima persona, MOBA e racing game. La tecnologia FreeSync elimina il tearing dello schermo, mentre il pannello Fast IPS assicura colori vividi e angoli di visione ottimali.

Oltre ai gamer, questo monitor rappresenta una scelta eccellente per content creator e professionisti del design grafico. La copertura del 133% sRGB, 94% DCI-P3 e supporto HDR10 vi permetteranno di lavorare con colori accurati e realistici, mentre le tecnologie per la protezione degli occhi rendono confortevoli anche le sessioni prolungate. La versatilità delle connessioni HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4 lo rende perfetto per chi utilizza più dispositivi contemporaneamente, dalle console gaming ai laptop professionali.

Il Monitor da gioco KTC H24F8 è un display da 23,8 pollici con risoluzione Full HD che offre prestazioni elevate per il gaming. Il pannello Fast IPS garantisce una frequenza di aggiornamento di 190 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, eliminando lag e stuttering durante le sessioni di gioco più intense. La protezione per gli occhi e la garanzia di 3 anni lo rendono un investimento sicuro per il vostro setup gaming. Specialmente ora che è scontato del 57%!

