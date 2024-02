Tra le esclusive PlayStation più attese del 2024 vi è, soprattutto dopo l'ultimo PlayStation Showcase, Stellar Blade, titolo action adventure sviluppato dallo studio coreano Shift Up e in uscita il 26 aprile. Se anche voi non vedete l'ora di giocarci sarete felici di sapere che i preorder sono già aperti: in questo articolo, dunque, troverete una lista degli store in cui preordinarlo al miglior prezzo!

Stellar Blade, chi dovrebbe acquistarlo?

In Stellar Blade vestirete i panni di Eve, la quale, insieme ai suoi compagni, sbarca su una Terra desolata per reclamarla come propria, imbattendosi in un sopravvissuto di nome Adam. Quest'ultimo la guida fino a Xion, l'ultima città rimasta, dove incontrano il saggio Orcal, custode di antiche storie. Per compiere la sua missione di salvare il pianeta, la protagonista deve stringere legami con i membri chiave di Xion e contribuire alla sua ricostruzione.

Stellar Blade è un titolo perfetto per gli amanti dei giochi action adventure con una forte componente narrativa: sarete immersi in un mondo post apocalittico ricco di misteri, bellezza orrorifica e sfide stimolanti, prendendo parte a un'esperienza intensa grazie ai combattimenti veloci e agli scontri con boss epici che metteranno alla prova le vostre abilità strategiche e fisiche. L'avventura si svolge in scenari fantascientifici creati da artisti coreani e dal direttore dello studio Shift Up, Kim Hyung Tae, con la potenza grafica di PS5 che è stata sfruttata al massimo, ottenendo una resa visiva incredibile sia nei personaggi che negli ambienti spettacolari.

Stellar Blade, dove preordinarlo al miglior prezzo

Preordinando il gioco avrete accesso a contenuti esclusivi, tra cui vestiti per Eve come una tuta da lancio planetare, occhiali classici tondi e orecchini corazza. Come avrete notato, al momento in tutti gli i store è disponibile a un prezzo scontato rispetto a quello di listino di 80,99€, per cui vi consigliamo di approfittarne il prima possibile!