Sea of Thieves giocabile gratuitamente questo weekend

Sea of Thieves ha fatto il suo esordio sul mercato dopo una lunghissima attesa il 20 marzo 2018, proprio due anni esatti fa, e Rare ha deciso di festeggiare questa ricorrenza con tutta una serie di pregevoli ed interessanti iniziative dedicate al piratesco titolo multiplayer. La principale di esse è sicuramente la prova gratuita dell’opera per un periodo di tempo limitato.

Per tutto il weekend, infatti, gli utenti Xbox Live potranno giocare gratuitamente a Sea of Thieves ed immergersi in numerose battaglie marittime all’interno del titolo. L’ultimo lavoro di Rare resterà disponibile a tutti fino al prossimo 23 marzo.

I combattimenti navali sono sempre spettacolari

Le sorprese non sono però fortunatamente finite qua e tutti coloro che faranno una partita a Sea of Thieves entro il 27 marzo riceveranno l’esclusiva arma “X Marks the Spot“, che apparirà magicamente nell’inventario all’entrata in gioco. Coloro che sono iscritti all’Xbox Game Pass possono inoltre ricevere un’esclusiva nave dedicata al magnetico Ori and the Will of the Wisps. Tale imbarcazione è esclusiva per gli abbonati al servizio e non è quindi ottenibile in nessun altro modo.

A partire dal prossimo 30 marzo i giocatori di Sea of Thieves potranno ottenere anche tutta una serie di oggetti dedicati a Bleeding Edge, come una bandiera, uno scafo e delle vele. Per sbloccarli sarà però prima ovviamente necessario completare le relative missioni.

Che ne pensate di queste iniziative dedicate al secondo anniversario del titolo di Rare, vi piacciono o speravate in qualcosa di meglio? Approfitterete di questo weekend gratuito per gettarvi all’interno di Sea of Thieves o il titolo non vi ispira particolarmente? Fateci sapere cosa ne pensate come sempre direttamente nei commenti sotto questa notizia.