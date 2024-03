Sea of Thieves, il Game Pass non servirà più per giocare in singleplayer

Sea of Thieves, così molti altri giochi multiplayer, soffre di un grosso problema: i cheater. E, per quanto si tratti di un gioco sui pirati, i quali sono noti per la loro slealtà, ora Rare ne ha avuto abbastanza, tanto che ha deciso di introdurre un sistema anti-cheat.

In un lungo video pubblicato sul canale YouTube del gioco, Rare spiega che il sistema Easy Anti-Cheat di Epic Games sarà aggiunto a Sea of Thieves questo mese, sperando che renda il gioco meno frustrante da giocare. Essendo che parliamo di un gioco in cui anche un pirata onesto può rubare tutti i tuoi tesori, trasformare la tua nave in legna da ardere e uccidere l'equipaggio solo per divertimento, è ben facile da immaginare quanto l'aggiunta di cheater rovini sostanzialmente l'esperienza di gioco.

Tra l'altro l'aggiornamento non arriva in un momento casuale: il prossimo mese una nuova audience inizierà il lungo viaggio per diventare leggende dei pirati dato che Sea of Thieves sarà lanciato per PlayStation 5, quindi ci si può aspettare un picco di giocatori verso la fine di aprile.

Inoltre, un'altra interessante novità arriverà insieme al sistema anti-cheat: Rare ha annunciato anche che il requisito di Game Pass Core sarà rimosso per le persone che giocano a Sea of Thieves da sole, poiché tecnicamente lo rende un gioco per giocatore singolo. In questo modo tutti potranno avventurarsi sui mari in solitaria - per quanto, lo ricordiamo, l'esperienza di Sea of Thieves sia pensata per il multiplayer -.