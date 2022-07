Al lancio, in pochissimi credevano che Sea of Thieves sarebbe diventato uno dei giochi di punta di Rare e Microsoft. A distanza di anni, il simulatore di vita piratesca è praticamente un’esperienza senza paragoni, praticamente obbligatoria da provare per tutti coloro che dispongono di un abbonamento a Xbox Game Pass, grazie a un supporto invidiabile. Supporto che però subirà un piccolo stop, visto che il team di sviluppo ha deciso di rinviare la Stagione 7 del gioco.

Alla base del rinvio, annunciato dall’executive producer di Sea of Thieves Joe Neate, ci sono però ottimi motivi. “Mentre ci avvicinavamo alla data di uscita fissata in precedenza, ci siamo accorti che la Stagione 7 necessitiva di un’ulteriore pulizia. Non volevamo mettere pressioni al team di sviluppo, dunque abbiamo optato per un rinvi, in maniera tale da non lanciare un contenuto aggiuntivo non pulito e gravando sulla salute degli sviluppatori”, le parole di Neate dichiarate in una nota. Inizialmente, la Stagione 7 del gioco doveva debuttare il 21 luglio 2022, ma ora è prevista per il 4 agosto di quest’anno.

Si tratta di un rinvio di pochi giorni in realtà, ma che è necessario per diversi motivi. Le politiche di crunch sono sempre malviste all’interno dell’industria e dopo le testimonianze di diversi sviluppatori, sempre più studi e team decidono dunque di ritardare la release dei loro prodotti. Questo è possibile soprattutto perché l’industria è cambiata e rinviare un determinato gioco o contenuto non ha più gli stessi, effetti nefasti che avrebbe invece avuto negli anni scorsi.

Oltre a Sea of Thieves, parte di Rare è attualmente impegnato nella produzione di Everwild. Il gioco è un’esclusiva Xbox e PC, ma al momento non è ancora stavo svelato ufficialmente al pubblico. Fable, invece, è nelle mani di Playground Games. Entrambi i giochi non hanno una finestra di lancio. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.