Secret Level: da Keanu Reeves ad Arnold Schwarzenegger, la serie tv gaming avrà un cast stellare

Amazon Prime Video ha annunciato il cast stellare della nuova serie animata Secret Level, basata su famosi videogiochi e annunciata alla Gamescom 2024. Keanu Reeves, Arnold Schwarzenegger e Kevin Hart saranno tra le star che presteranno le loro voci ai personaggi della serie, come rivelato durante il Comic Con di New York.

La serie, creata dal team dietro "Love, Death & Robots" con Tim Miller e Blur Studio alla guida della produzione, adatterà e reimmaginerà le storie di alcuni dei videogiochi più popolari. Tra i titoli coinvolti ci sono Armored Core, Dungeons & Dragons, PAC-MAN, God of War e molti altri.

Secret Level si presenta come un'antologia di cortometraggi che esplorerà universi videoludici ben noti, portandoli sul piccolo schermo in una veste completamente nuova. Oltre ai già citati Reeves, Schwarzenegger e Hart, il cast include anche altri nomi di spicco come Gabriel Luna, Ariana Greenblatt, Temuera Morrison e Laura Bailey. Tuttavia, Amazon non ha ancora rivelato quali ruoli interpreteranno questi attori o in quali adattamenti di videogiochi li vedremo.

Un'ambiziosa produzione animata

L'annuncio di Secret Level era stato fatto da Amazon Prime Video durante la Gamescom dello scorso agosto, suscitando grande interesse tra i fan. La serie si propone di unire il mondo dei videogiochi con quello dell'animazione di alta qualità, creando un prodotto innovativo e accattivante.

Tra i titoli che verranno adattati figurano anche Mega Man, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds e Warhammer 40,000, oltre a diversi giochi del catalogo PlayStation. Questa varietà promette di offrire un'ampia gamma di stili e generi all'interno della serie.

Con il suo debutto previsto per il 10 dicembre, Secret Level"si prepara a diventare uno dei punti di forza del catalogo di Amazon Prime Video, puntando a conquistare sia gli appassionati di videogiochi che gli amanti dell'animazione di qualità.

