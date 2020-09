Secretlab Worlds 2020 Edition: le nuove sedie da gaming, scelte anche da Riot!

Secretlab, produttore di sedie da gaming noto in tutto il mondo, è pronto a mostrarci una sua nuova proposta: la Secretlab Worlds 2020 Edition. Ancora una volta, Secretlab è la scelta di Riot Games per mantenere alla massima forma i pro-player di League of Legends: infatti, le Worlds 2020 Edition sono le sedie da gaming che supporteranno i giocatori di League of Legends che parteciperanno al Worlds 2020 di Shangai.

La Secretlab Worlds 2020 Edition si propone in una colorazione mista che unisce varie sfumare di blu e azzurro, con tonalità sia chiare che scure. Lo schienale è finemente decorato ed è presente il logo delle Worlds 2020 di League of Legends, perfetto per dimostrare che siete dei veri fan.

“Per darti maggiore comfort, supporto, affidabilità e personalizzazione, la nuova Serie 2020 presenta molteplici miglioramenti che supereranno le aspettative anche dei più esigenti. Per un’esperienza senza compromessi che dura per ore infinite, questa sedia pluripremiata d’élite è senza dubbio lo standard massimo di cui hai bisogno.”

La colorazione Secretlab Worlds 2020 Edition è disponibile per ben due modelli di sedie da gaming della compagnia: OMEGA e TITAN. I materiali utilizzati sono stati idea per garantire un’alta traspirabilità, senza mettere mai in secondo piano la sensazione al tatto. Le sedie da gaming sono infatti estremamente morbide, ma anche dall’alta resistenza. Le sedie di Secretlab, inoltre, sono ideate per un assemblaggio semplice e intuitivo.

Vi ricordiamo inoltre le caratteristiche principali dei due modelli a disposizione per la Secretlab Worlds 2020 Edition:

OMEGA : massimo 180 cm di altezza, massimo 110 kg di peso

: massimo 180 cm di altezza, massimo 110 kg di peso TITAN: tra 175 e 200 cm di altezza, massimo 130 kg di peso

Se volete acquistare la versione Omega o Titan delle Secretlab Worlds 2020 Edition, tutto quello che dovete fare è seguire il link seguente:

Vi ricordiamo anche che sono state presentate le edizioni Black3 e l’edizione The Joker!