Sedia da gaming Trust con RGB in SUPER sconto (-20%)!

Se cercate una sedia da gaming con un budget di 200€, ma non volete rinunciare all'estetica e alla comodità, la nuova offerta su Amazon potrebbe fare al caso vostro. La sedia da gaming RGB Trust è infatti disponibile a soli 199,99€, in ribasso dal prezzo originale di 249,00€ grazie a uno sconto del 20%. Fra stile e comfort, quest'offerta la rende un'occasione per giocatori esigenti da non lasciarsi scappare!

Sedia da Gaming Trust RGB, chi dovrebbe acquistarla?

La sedia da gaming Trust è particolarmente consigliata per i gamer amanti dei prodotti RGB e sono alla ricerca di un articolo che sposi stile e comfort in perfetta armonia. Grazie alle sue caratteristiche, come i cuscinetti per il collo e per la zona lombare o lo schienale e i braccioli regolabili, questa sedia si rivela ideale per qualunque postazione. Inoltre il sedile, capace di girare a 360° e regolabile facilmente in altezza, rende il prodotto adatto anche alle persone più alte - fino a 2 metri di statura e 150 KG di peso.

La caratteristica distintiva della sedia da gaming RGB targata Trust è tuttavia il suo sistema di illuminazione LED RGB integrato che, con oltre 350 modalità di colore, consente di personalizzare l'atmosfera del proprio ambiente da gaming o di lavoro secondo le proprie preferenze. Il telecomando per il controllo remoto, incluso in dotazione, permette di regolare con facilità i colori e la luminosità, mentre la batteria nascosta nella tasca posteriore garantisce l'alimentazione dei LED senza la necessità di cavi.

Disponibile a 199,99€, questa sedia da gaming RGB rappresenta un'opportunità imperdibile per aggiungere comfort, stile e personalizzazione al proprio setup da gaming. Con il suo design ergonomico, la vasta gamma di colori e modalità RGB, senza farsi mancare l'assenza di cavi, questa sedia è il miglior upgrade che un gamer possa desiderare!

Vedi offerta su Amazon