Ancora una volta ci troviamo a parlare e ad ammirare una nuova fiammante collezione di sedie da gaming firmata Secretlab. Il marchio di Singapore ci ha abituato trattandoci molto bene con tutta una serie di prodotti di altissima qualità e che si rifanno a tematiche e franchise amatissimi dagli appassionati del mondo videoludico, e non solo. Dopo l’ultima collezione dedicata a Overwatch 2, ecco che in queste ore arriva sullo shop ufficiale di Secretlab un nuovo carico di sedie a tema Naruto Shippuden.

Questa nuova collezione di sedie da gaming si va ad aggiungere alle già molteplici iniziative per i festeggiamenti del 20° anniversario di Naruto. Secretlab ci presenta quelle che sono le prime sedie da gioco ispirate all’anime derivato dall’opera manga scritta e disegnata da Masashi Kishimoto. Come tutti gli altri prodotti Secretlab, anche queste sedie presentano il tessuto d’avanguardia SoftWeave Plus, il quale permette ai giocatori di godere di una seduta morbida, confortevole e traspirante.

Come ci hanno ben abituato i prodotti Secretlab, inoltre, anche questa nuova collezione Naruto Shippuden è fortemente ispirata a due dei personaggi più amati del manga/anime: Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha. La Naruto Edition e la Akatsuki Edition presentano i colori tipici dei due personaggi con tanto di loghi iconici e diversi ricami che vanno a riprendere il design dei vestiti di Naruto e Sasuke.

Se siete super fan di questo popolare franchise nipponico e volete festeggiare al meglio i vent’anni di vita dell’universo di Naruto, potete acquistare queste meravigliose sedie da gaming dal sito ufficiale di Secretlab che trovate comodamente a questo indirizzo. Queste sedie da gaming sono perfette sia per leggere i vostri volumi preferiti del manga di Naruto, ma anche per guardare l’anime che ha segnato una generazione di appassionati. Ma non dimentichiamoci dei diversi videogiochi basati sulle opere di Naruto e della presenza del ninja del Villaggio della Foglia e dei suoi amici in Fortnite.