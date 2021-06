Scrivanie da gaming Amazon | Le migliori di Giugno 2021

È arrivato il momento di smetterla di stare seduti su quel vecchio rudere che ormai solo voi vi ostinate a chiamare “scrivania” e di prendere qualcosa di nuovo, leggero, regolabile e adatto ad i vostri bisogni da videogiocatori. Molti gamer infatti hanno ancora in camera la scrivania del fratello maggiore, del papà o persino del nonno, ma la tecnologia e il design nell’arredo si sono evoluti negli anni e se volete un prodotto perfetto su cui posizionare uno o più schermi, il vostro nuovo tappetino RGB o la nuova sedia da gaming appena presa su Amazon, eccovi una selezione delle migliori scrivanie da gaming Amazon che vanno incontro allo standard di un videogiocatore.

Prima di procedere, vi ricordiamo inoltre che se cercavate prodotti più economici, potete dare un’occhiata alla nostra guida alle scrivanie da gaming economiche.

Scrivanie da gaming Amazon, le migliori

DlandHome, l’economica

Una scrivania economica dal costo inferiore ai 100 euro, che occupa meno spazio possibile e unisce il design di una scrivania tradizionale ai pregi e alle funzionalità di una scrivania da gaming. Questa scrivania, con una superficie rivestita in legno da 120×60 cm, è dotata di gancio per cuffie e supporto per controller, fessure per le bibite e scomparto per nascondere i cavi. Oltre a questo è presente anche un piccolo piano rialzato per sollevare lo schermo e posizionarlo esattamente davanti alla testa, così da evitare fastidiosi problemi al collo. Inoltre, su questo rialzo, è presente anche un piccolo slot in cui tenere lo smartphone. La DlandHome non è una scrivania da gaming a 360 gradi ma un ottimo compromesso tra il classico e il nuovo e che vi permetterà di stare comodi spendendo pochissimo.

» Clicca qui per acquistare la scrivania DlandHome

Homcom, la migliore con piano rialzato

Se cercate un prodotto molto spazioso e in grado di supportare due schermi e magari rialzarli per non dover sforzare il collo, la scrivania da gaming di Homcom potrebbe essere quella che fa al caso vostro. Con piano laminato in PVC da 140 x 60 x 90cm e gambe in metallo a X che garantiscono una perfetta resistenza alle scosse e agli urti, questa scrivania è perfetta se passate diverse ore seduti a giocare. Grazie ai piedini regolabili si adatta anche alle superfici irregolari ed è dotata anche di gancio per appendere cuffie e controller. Consigliata soprattutto se utilizzate due schermi e amate i piani rialzati.

» Clicca qui per acquistare la scrivania Homcom

Sanodesk, la migliore regolabile

La più costosa di questa selezione, ma allo stesso tempo la scrivania da gaming più comoda, fresca e soprattutto regolabile in altezza. Questa scrivania oversize da 160 cm di larghezza e 73 cm di profondità vi fornirà tutto lo spazio che vi serve per giocare, nascondere i cavi, agganciare le cuffie e posizionare saldamente le vostre bibite. La superficie laminata in metallo è rivestita con un grande tappetino da gaming, impermeabile all’acqua e su cui far scorrere il mouse alla perfezione. Infine, l’altezza regolabile permette di adattarla a qualsiasi sedia da gaming e non abbiate scelto di utilizzare. Le gambe della scrivania permettono infatti di alzare il piano d’appoggio a 3 diverse altezze: 71 cm, 76 cm e 81 cm. Se volevate un prodotto in grado di adattarsi a qualunque sedia ed estremamente spazioso, lo avete appena trovato ( e c’è anche il tappetino incluso nel prezzo).

» Clicca qui per acquistare la scrivania Sanodesk

Soonstrans, la migliore con i LED

Se invece cercate una scrivania da gaming di design, magari con i LED e che si sposi alla perfezione con il vostro tappetino RGB (qui la guida ai migliori), la proposta di Soonstrans potrebbe essere la soluzione che cercate. Dotato di un piano laminato da 120 x 60 cm che rimane sempre fresco anche durante gli usi più intensivi, questa scrivania non si risparmia nemmeno in fatto di ganci per cuffie, scomparti per cavi, portabibite e supporto per controller. Oltre a questo, ai lati, sono presenti lampade LED RGB che possono anche essere controllate a distanza con il telecomando in dotazione per offrire un’atmosfera davvero unica durante le vostre partite.

» Clicca qui per acquistare la scrivania LED Soonstrans

Altre Scrivanie gaming

Se la nostra selezione non è stata all’altezza delle vostre aspettative, potete controllare direttamente lo store di Amazon per una grande sezione dedicata alla scrivanie da gaming dove potrete scegliere tra le regolabili, quelle ad angolo e molte altre ancora.

Come scegliere una Scrivania da gaming

Le scrivanie da gaming differiscono da una classica scrivania perchè sono progettato per soddisfare tutte le esigenze di un videogiocatore. Hanno quindi scomparti per nascondere i fili di schermi, PC e console; possono essere dotate di LED sposandosi perfettamente con i case dei PC; sono dotate di supporti per impilare controller, cuffie, bibite e molto altro e infine possono essere regolate per venire adattarsi alla stragrande maggioranze delle sedie da gaming in circolazione. Ci sono però 3 caratteristiche che vanno sempre tenute in considerazione per l’acquisto.

Ergonomia

Se passate diverso tempo a giocare è necessario che la vostra scrivania sia ergonomica e vi aiuti a mantenere una buona postura. Quelle da gaming sono quasi tutte studiate per questo e molto spesso sono regolabili e dotate di piedini che permettono di cambiare l’altezza (e a volte anche l’inclinazione) della scrivania. Inoltre, se sudate spesso, magari è meglio preferire una scrivania in fibra di carbonio che rimane molto fresca anche d’estate o durante le sedute di gioco più lunghe.

Supporti

Dal gancio delle cuffie al supporto del controller. Se volete che la scrivania da gaming vi venga incontro a 360 gradi, sceglietene una in cui non mancano queste cose e se volete una postazione ben ordinata, fate caso che ci siano quanti più scomparti per il passaggio dei cavi possibile.

Spazio

Potrebbe essere una variabile scontata ma alla fine risulta davvero fondamentale. La maggior parte delle scrivanie da gaming sono ampie e spaziose, dovete quindi scegliere un mobile adatto alla vostra stanza e alle vostre esigenze. Non dovete starci stretti, questo vuol dire che la scrivania deve avere dello spazio sul davanti in cui inserire la vostra sedia e che abbia abbastanza libertà di movimento. Inoltre, se volete una scrivania da gaming su cui posizionare più schermi, ricordate di prendere una di quelle grandi.