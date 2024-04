SERUM, arriva un nuovo PlayTest su Steam

Game Island e Toplitz Productions hanno annunciato con entusiasmo l'inizio del playtest del loro gioco di avventura survival in prima persona, SERUM, su Steam per PC.

Il playtest, che durerà una settimana, offre ai giocatori l'opportunità unica di fornire feedback preziosi agli sviluppatori di Game Island mentre esplorano due dei biomi del gioco in una versione aggiornata. Questo evento prepara il terreno per il lancio anticipato di SERUM su Steam, previsto nelle prossime settimane.

Con una trama che spinge i giocatori ad avanzare sotto la pressione del tempo, SERUM mette alla prova mentre bisogna cercare modi per sopravvivere in un mondo brutale e svelare una cospirazione. Durante il playtest, i giocatori avranno l'opportunità di approfondire i meccanismi del gioco e di esplorare diverse abilità e strategie attraverso il crafting e la preparazione del siero pensato proprio per sopravvivere.

Il CEO di Game Island, Michał Ojrzyński, ha sottolineato l'importanza del feedback dei giocatori in questa fase cruciale dello sviluppo del gioco. Steam Next Fest è stata un'iniziativa preziosa per condividere il lavoro svolto e ottenere suggerimenti dalla community per migliorare ulteriormente l'esperienza del giocatore.

Durante il playtest, i giocatori avranno l'opportunità di approfondire i meccanismi del gioco

I giocatori interessati a partecipare al playtest di SERUM possono richiedere l'accesso tramite la pagina Steam ufficiale del gioco. Lì potranno anche rimanere aggiornati sulle ultime notizie relative al mondo di gioco, al crafting e ai pericoli incombenti.

Dopo aver ottenuto l'accesso al playtest, i giocatori sono incoraggiati a fornire il proprio feedback attraverso il canale Discord dedicato al gioco.

SERUM è previsto per il lancio in accesso anticipato alla fine del secondo trimestre su PC.