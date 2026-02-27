Il weekend si apre con una notizia inattesa per molti osservatori del settore videoludico: Marathon, l'extraction shooter di Bungie, ha debuttato su Steam con numeri tutt'altro che deludenti durante il cosiddetto Server Slam, la fase di test aperta al pubblico partita nelle scorse ore e prevista per l'intero fine settimana. Un risultato che ha sorpreso chi, nei mesi precedenti, aveva accompagnato il progetto con un crescente scetticismo, alimentato anche dal confronto con il clamoroso flop di Concord, altro titolo Sony rimasto celebre più per i suoi numeri catastrofici che per il gameplay.

Stando ai dati raccolti da SteamDB, dall'apertura dei server avvenuta alle 19:00, il gioco ha toccato un picco di 143.621 giocatori simultanei. Non si tratta di cifre da primato assoluto, ma rappresentano comunque una base solida su cui Bungie può lavorare, specie considerando il clima tutt'altro che favorevole che aveva preceduto questo test.

La risposta del mercato si è fatta sentire anche nelle classifiche di vendita: su Steam, Marathon ha già conquistato la terza posizione tra i titoli con i maggiori ricavi, piazzandosi alle spalle di Resident Evil Requiem e di Counter-Strike 2, quest'ultimo un titolo che ormai da anni occupa stabilmente le posizioni di vertice della piattaforma di Valve.

Il vero banco di prova deve ancora arrivare.

Tuttavia, sarebbe prematuro trarre conclusioni definitive da queste prime ore di attività. I dati di affluenza potrebbero crescere ulteriormente grazie al traffico tipico del fine settimana e a un eventuale passaparola positivo tra i giocatori, ma la situazione potrebbe anche invertirsi rapidamente in funzione dei feedback degli utenti su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Un elemento da monitorare con attenzione sarà anche la capacità del titolo di mantenere alta l'attenzione su Twitch, dove i numeri degli spettatori rappresentano spesso un termometro affidabile dell'interesse reale del pubblico.

Il Server Slam, per sua natura, offre una finestra di osservazione limitata: è uno stress test tecnico prima ancora che un lancio commerciale, e i giocatori che vi partecipano sono spesso i più motivati e curiosi, non necessariamente rappresentativi della platea più ampia. La vera prova per Marathon arriverà con il lancio della versione completa e l'avvio della Stagione 1, entrambi fissati per il 5 marzo.

Quello che si può dire con certezza, per ora, è che Bungie ha evitato lo scenario peggiore: un debutto fantasma, con server deserti e prese in giro sui social. Il confronto con Concord (ritirato dal mercato da Sony dopo appena due settimane e numeri da dimenticar) sembrava quasi uno spettro aleggiare sul progetto. Per il momento, quello spettro è rimasto a debita distanza.