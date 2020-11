Shenmue 3: data di uscita su Steam svelata

Presentato all’E3 2019 di Los Angeles, Shenmue 3 è divenuto un capitolo molto criptico col tempo. Appena annunciato gli appassionati del titolo d’azione e avventura sviluppato da Neilo e Ys Net e pubblicato da Deep Silver sono letteralmente saltati per aria, testimoniando quanto le prime due opere uscite diversi anni fa siano state importanti per il medium videoludico. Il terzo capitolo fece la sua apparizione lo scorso novembre ma, a detta di Deep Silver, i risultati furono decisamente sotto le aspettative.

Dopo tante attese, Ys Net ha voluto svelare la data di uscita di Shenmue 3 su Steam, probabilmente dovuto al fatto che gli sviluppatori ed il publisher stessi siano consapevoli delle potenzialità del titolo. Il terzo capitolo arriverà su Steam il prossimo 19 novembre 2020. Ad oggi non è possibile prenotarlo, ma a questo indirizzo è possibile notare la pagina dedicata.

Shenmue 3 è il terzo capitolo della saga che ha reinventato la struttura Open World, incorporando un sistema completamente originale per produrre le condizioni meteorologiche all’interno dell’universo del gioco. Il franchise è stata fonte di ispirazione per Yakuza, altra saga amata e prodotta da SEGA. Impersoneremo Ryo Hazuki, il quale si trova improvvisamente coinvolto nell’omicidio del padre, Iwao Hazuki, nel suo dojo per mano di un misterioso uomo. Questo inoltre è riuscito a rubare lo Specchio del Drago, antico cimelio della famiglia, custodito con cura dal defunto padre. Nonostante tutto, il terzo capitolo, risulta essere un buon titolo con uno sviluppo un po’ travaglio, dovuto inizialmente al fallimento del progetto Dreamcast ed in seguito alla mal gestione della campagna Kickstarter, noi comunque ne consigliamo assolutamente la prova.

Cosa ne pensate di questo titolo? Avete giocato ai suoi predecessori? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità a riguardo.