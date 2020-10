Xbox Series X: quanto è potente? Producer di Yakuza fa un confronto

Manca davvero poco al lancio di Xbox Series X, ma in qualche modo ci sentiamo preparati a questo evento ormai da mesi. Sul web ovviamente si parla solo delle nuove console in dirittura di arrivo (com’è giusto che sia). La “rivalità” tra le due macchine è ormai alle stelle, le due aziende. Sappiamo bene che sia una che l’altra puntano su una campagna marketing decisamente differente. Sony ha deciso di premere forte sulle sue esclusive e sulla questione dell’SSD, mentre Microsoft punta più sulla potenza, come testimonia anche lo spot pubblicitario a riguardo.

Recentemente il producer di Yakuza Like a Dragon, settimo capitolo di una serie incredibile, ha potuto dire la sua sulla potenza effettiva di Xbox Series X, facendo un paragone tanto assurdo quanto incredibile. Masayoshi Yokoyama ha detto che la console targata Microsoft è potente quanto un PC high-end. Uscito lo scorso 16 gennaio in Giappone, il settimo capitolo del franchise offre un nuovo protagonista ed un nuovo stile di gameplay. Per questo, viene considerato a conti fatti un reboot della serie.

“Portare Yakuza: Like a Dragon su Xbox Series X ci ha dato la possibilità di sviluppare il gioco puntando a un livello di performance per noi inedito. Dato che in questo caso viene utilizzato un sistema di combattimento in stile RPG, abbiamo scelto di dare la priorità al frame rate per offrire ai giocatori un’esperienza più confortevole. Si tratta di un hardware su cui è molto facile sviluppare, ed è davvero incredibile poter lavorare su di una piattaforma potente quanto un PC high-end.”

