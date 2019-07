Shenmue 3 alla fine cede, i rimborsi saranno garantiti se avete supportato il gioco su Kickstarter

Se avete supportato Shenmue 3 su Kickstarter potrete chiedere i rimborsi: l'esclusività di Epic Games Store non è stata apprezzata dai fan.

Epic Games Store, come ben sappiamo, punta molto sulle esclusive temporali e, di mese in mese, ha attirato a sé molti grandi titoli come Metro Exodus, Borderlands 3 e Shenmue 3. Quest’ultimo, in particolare, ha creato parecchio scalpore poiché i sostenitori della campagna Kickstarter (che in pratica hanno già pagato il gioco) non potranno ricevere la copia Steam promessa.

Inizialmente, inoltre, era stato affermato che non sarebbero stati garantiti i rimborsi. Ora, però, sviluppatori ed editori hanno ritrattato; ecco la dichiarazione ufficiale di YS Net: “Insieme a Deep Silver e a Epic Games abbiamo deciso che se le proposte presenti non fossero accettabili per i sostenitori della campagna Kickstarter, i rimborsi saranno onorati. I dettagli riguardo alle richieste di rimborso e al processo a esse legato saranno annunciati con un futuro update. Vi ringraziamo per la vostra pazienza.”

In pratica, i sostenitori di Shenmue 3 potranno scegliere tra quattro opzioni:

Versione PC Fisica: gioco su disco + chiave digitale dell’Epic Games Store

Versione PC Digitale: chiave digitale dell’Epic Games Store

Versione PS4 Fisica: gioco su disco

Versione PS4 Digitale: codice per PSN

Se nessuna di queste opzioni fosse di vostro gradimento potrete richiedere un rimborso; in alcuni casi, però, non sarà possibile richiedere un rimborso completo, ad esempio nel caso nel quale all’interno della propria ricompensa fossero inclusi contenuti in-game già creati e implementati nel gioco.

Al di là di qualche potenziale limite, possiamo affermare che la questione si è conclusa positivamente. Ora i giocatori sono liberi di scegliere quale versione giocare e, in caso, richiedere un giusto rimborso. Voi cosa ne pensate?